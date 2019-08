V Nemecku vyčíňala supercela: VIDEO Desiatky zranených, chaos v doprave a obrovské škody

Počas silných búrok v južnom Hesensku bolo v nedeľu zranených niekoľko ľudí. Iba v okrese Offenbach zaznamenali 21 zranených, z toho štyroch vážne vrátane dieťaťa, čo potvrdilo policajné riaditeľstvo Juhovýchodné Hesensko. Sumár obrovských škôd na budovách a vozidlách zatiaľ nebol vyčíslený. „Za dve hodiny sme mali vyše 300 hlásení iba pre okres Offenbach,“ uviedol hovorca polície. Hasičský zbor z Offenbachu hlásil vyše tisíc výjazdov a hasiči hovorili o zdevastovanej krajine. Zdroj: YouTube/printscreen O výčinoch počasia informovali očití svedkovia ako o údajnom tornáde. Podľa hovorcu nemeckej meteorologickej služby v Offenbachu však nešlo o tornádo. Podľa jeho názoru vznikla takzvaná supercela s prepadom dovnútra, teda extrémna búrka. Takáto supercela sa otáča veľmi rýchlo a prináša so sebou veľa dažďa a krupobitia. Výsledkom bol akýsi dažďový valec, ktorý sa prehnal ulicami. Počas tohto poveternostného javu všetko prúdi jedným smerom vrátane dažďa a krupobitia. Naopak tornádo víri do kruhu. „Všetky videá, ktoré som videl, vypovedali o supercele,“ uviedol hovorca. Neďaleko Ginsheimu-Gustavsburgu v okrese Gross-Gerau zasiahol padajúci strom 34-ročného muža v jeho stane, informovala polícia z Darmstadtu. Muž je však mimo ohrozenia života. V okrese Offenbach bolo zranených niekoľko ľudí, polícia v pondelok ráno ešte nemala presné informácie. Zdroj: YouTube/printscreen Škody po búrke, silnom daždi a vetre sú obrovské. Cesty a podchody boli zaplavené, stromy vyvrátené z koreňov sa rúcali na autá, vietor strhával strechy a cesty museli uzavrieť. Cestujúci vlakom museli čeliť oneskoreniam a poruchám. Diaľnice A5 a A45, ako aj federálne cesty sú čiastočne uzavreté, pracuje na nich čistiaca služba. Po búrke majú železnice v strednom a južnom Nemecku problémy aj v pondelok. Očakáva sa, že pre úder blesku do signalizácie vo Walldorfe v okrese Gross-Gerau nebude až do popoludnia premávať diaľková doprava medzi Frankfurtom nad Mohanom a Mannheimom v oboch smeroch. Diaľková doprava medzi Frankfurtom nad Mohanom a Würzburgom bola presmerovaná v oboch smeroch cez Fuldu, meškanie je 60 až 100 minút. Očakáva sa, že výnimočné zmeny v doprave potrvajú do utorka večera.