Mladá rodinka sa vybrala ráno v Chorvátsku na pláž: Po tom, čo tam videli, ich prešla chuť na relax

SLATINE - Mladá rodina trávila dovolenku na chorvátskom ostrove Čiovo, no jedna vec ich tam poriadne šokovala a znechutila. Keď prišli ráno na pláž, nemali si kde ľahnúť, pretože boli všade rozložené uteráky. No ľudia nikde. Takéto správanie možno pozorovať na plážach v mnohých turistických destináciách.

Rodiny s malými deťmi zvyknú chodiť na pláž skôr a potom cez obed, kedy slnko páli najintenzívnejšie, sa uchýlia dovnútra. Presne tento postup zvolil aj čitateľ chorvátskeho denníka Slobodna Dalmajica, ktorý trávil dovolenku na ostrove Čiovo v Strednej Dalmácii. V piatok o pol deviatej ráno sa vybral s deťmi na pláž v meste Slatine a chceli sa usadiť pod stromami v tieni. Nemal ale žiadnu šancu, pretože všade naokolo už boli položené samé uteráky. Ich majitelia ale nikde!

Ilustračné foto Zdroj: Youtube/HARRY-VLOGS-BENIDORM

Otca rodiny takéto arogantné konanie dovolenkárov poriadne nahnevalo, pretože nechcel, aby jeho deti ležali celý deň na priamom slnku. Podľa jeho slov dorazili majitelia uterákov až tesne predpoludním. Vyzerali dosť rozospato, takže je jasné, že si ráno privstali, aby pre svoje osušky našli ideálne miesto na pláži, a vrátili sa spokojne späť do postele.

Rovnaká situácia sa však deje aj v iných strediskách. Nás mladík ju zažil počas jednej dovolenky až dvakrát. "Dnes sme v Slatine, ale rovnaká situácia sa opakovala aj v Seget Vranjici v Trogire. Pred deviatou hodinou ráno sme sa s mojimi dvomi malými deťmi vybrali na pláž, takže som bol v tom, že nebude problém si nájsť nejaké vhodné miesto. Omyl! Všade osušky, ale ľudia na nich neležali," posťažoval sa.

Ilustračné foto Zdroj: Youtube/Chris Lavender

Muž podotýka, že okrem uterákových "fantómov" mu prekáža aj to, že turisti parkujú všade pozdĺž ciest v turistických destináciách. "Nesmie sa tam parkovať, no ľudia tam aj tak parkujú. A policajti to vôbec neriešia," pokračuje. Úrady v niektorých chorvátskych mestách, ako napríklad Tribunj, sa dušujú, že s uzurpátormi verejných pláží zatočia, no či sa tak stane, ukáže až čas.