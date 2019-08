Hovnátsko! Chorvátske pobrežie zamorili fekálie: Tejto oblasti sa radšej vyhnite

Ako to v Ugljane vyzerá, zverejnila na facebooku miestna obyvateľka. Na problémy so znečistením mora fekáliami upozornila aj zadarskú redakciu denníka Slobodna Dalmacija. „Ako môžete vidieť, čierna rúrka je napojená na cisterny v lese a fekálie sa vypúšťajú priamo do mora. Roky takto vypúšťa splašky ugljanská psychiatrická nemocnica,“ napísali miestni obyvatelia. Reagovali tak na článok, v ktorom Slobodna Dalmacija na problém upozornila. Zdroj: Getty Images

Riaditeľ nemocnice Mladan Mavar sa bránil, že sa splašky skutočne vypúšťajú do mora, ale nie priamo pri brehu. Odpadný systém je podľa neho vyše 60 rokov starý a pochádza z dôb, keď ešte nefungovali čističky odpadových vôd. Rúrky však majú viesť niekoľko sto metrov po dne mora a splašky vypúšťať až v hĺbke. Zdroj: Getty Images

S tým však nesúhlasia miestni. „Nie, nijaké stovky metrov, ako tvrdí riaditeľ Mavar, ale pol metra, ako napokon môžete vidieť na videu,“ upozorňujú. Kanalizácia pritom vedie do mora neďaleko pláže a novootvoreného ekologického kempu. „To považujeme za neprijateľné a hanebné tak pre naše mesto, ako aj pre celé Chorvátsko, ktoré je známou turistickou destináciou a členom Európskej únie,“ hnevajú sa.

Podľa Slobodnej Dalmacije je v pláne napojiť nemocnicu na modernú kanalizáciu vedúcu do čističky. Projekt je už v poslednej fáze príprav a kanalizácia by mala byť hotová počas troch až piatich rokov. Ugljan kanalizáciu a čističku akútne potrebuje. Bez kanalizácie je 60 percent ostrova. Obyvatelia musia mať septiky. Tie súkromné spoločnosti podľa Slobodnej Dalmacije vyvážajú práve do mora na pozemku psychiatrickej liečebne. Riaditeľ Mavar tvrdí, že vedenie nemocnice nikdy nič také nepovolilo a ak sa to skutočne deje, tak bez jeho súhlasu.

Fekália v šnorchli

Župný úrad v Dubrovníku neodporúča ani kúpanie na pláži pri obci Srebreno, ktorá leží neďaleko Dubrovníka. Podľa úradníkov z odboru životného prostredia vodu zamorili fekálie a objavilo sa veľké množstvo črevných baktérií, ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné. V minulej sezóne sa fekáliám tiež nevyhli českí turisti, takisto v okolí Dubrovníka. Jedného z nich, Erika, v mori pri potápaní prekvapili „hnedé škvrny“. Jeho tete dokonca zapchali aj šnorchel. Takmer sa utopila. Hoci sa po nepríjemnom kúpaní trikrát osprchovali, stále cítili pach fekálií, preto sa zbalili a šli na inú pláž.