Bratia (4, 6) v Nemecku utiekli mame: Sodoma-Gomora! To, čo napáchali, nestihnú ani vandali

Bratia vo veku štyri a šesť rokov sa najskôr zmocnili plynového horáka a horľavín a zapálili prístrešok pre auto. Keď hľadali vodu, ktorou by oheň uhasili, vnikli do pivnice jedného domu a celý ho zaplavili. Potom sa "vyzbrojili" všemožným náradím, ktoré po susedstve našli. Do rúk sa im dostala aj farba v spreji. Tou postriekali vchod, dvere garáže a dve autá. Jedno z vozidiel ešte poškriabali.

Neskôr ich s pomocou istej ženy chytila ​​polícia, ktorá o ich vyčíňaní uvedomila sociálnych pracovníkov a malých nezbedníkov odovzdala "úplne nadšenej" matke. Tá bude musieť uhradiť škody, ktoré jej potomkovia napáchali. Policajti ich eskapády vyšetrujú kvôli podpaľačstvu, krádeži a poškodeniu cudzej veci.