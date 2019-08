Medzinárodná hanba! Češka natočila na dovolenke na Bali VIDEO so zadkom, kritika za svätokrádež

DENPASAR - Česká fitness trenérka a výživová poradkyňa Sabina Doležalová, ktorá sa rada prezentuje aj na sociálnych sieťach, spôsobila so svojím partnerom značný rozruch v Indonézii. Na Instagrame totiž zverejnila video, ako jej partner Zdeněk Slouka v chrámovom komplexe na Bali prská svätenú vodu na poodhalený zadok. Autorka záberov to celé navyše komentuje dosť lascívnymi slovami. Dalo sa čakať, že takéto nevhodné správanie neunikne pozornosti a dvojica sa za svoj neuvážený čin nakoniec ospravedlnila.

"Tak šup, Sabinko, musíš sa umyť svätenou vodou, šupky... aby nám tá frn*a slúžila až do smrti," znie komentár autorky videa, zatiaľ čo mladík prská vodu na pozadie svojej drahej, ktorá si podvihla sukňu.

Stalo sa to v hinduistickom chrámovom komplexe Monkey Forest na Bali a zábery boli zverejnené na instagramovom účte Sabiny Doležalovej, ale po negatívnych komentároch ho dvojica stiahla. Na ďalší deň sa objavilo video v angličtine, kde sa Slouka s Doležalovou za svoje správanie ospravedlňujú. Tvrdia v ňom, že nemali žiadne zlé úmysly, iba netušili, že išlo o také posvätné miesto a svätenú vodu.

Tým si však nahnevaných miestnych obyvateľov asi veľmi neudobrili. Podľa portálu news.detik.com sa jeden zo senátorov cítil byť incidentom veľmi znepokojený a volal po väčšej kontrole cudzincov, ktorí prichádzajú do krajiny. Mali by totiž vedieť rešpektovať miestne pravidlá.

Nakoniec to však vyzerá, že k došlo k zmiereniu. Slouka a Doležalová sa podľa informácií vo facebookovej skupine "Česi a Slováci na Bali!" spolu s českým konzulom a miestnym pomocníkom zišli so starostom dediny, v ktorej ku incidentu došlo, a dostalo sa im väčšieho porozumenia, ako by možno sami čakali.

V pondelok sa konala aj ďalšia schôdzka za účasti senátora, polície a imigračného úradníka, kde boli voči dvojici vyvodené dôsledky. V najbližších dňoch prebehne ceremónia na očistenie posvätného miesta a dvojica musí dedine zaplatiť donáciu. "Balijčania chcú svetu ukázať, že všetko sa dá vyriešiť cestou mieru a žiadneho odporu, a že odpúšťať je ľudské, resp. duchovné!" píše sa v skupine.

Česi sa tak, našťastie, deportácii vyhli a určite si svoju chybu dobre zapamätajú aj do budúcnosti. Treba sa z nej vedieť poučiť.