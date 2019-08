Obchodná vojna vrcholí! USA plánuje tvrdú reakciu: Čína manipuluje so svojou menou

Dodal, že ak to naozaj urobí, USA dôrazne zareagujú. „Z obchodného hľadiska jednoznačne manipulujú svojou menou,“ povedal Navarro v rozhovore pre CNBC. „Urobia to a my prijmeme tvrdé opatrenia proti nim," dodal. Začiatkom tohto týždňa Čína prvýkrát od roku 2008 dovolila oslabiť svojej mene nad politicky citlivú hranicu 7 CNY/USD. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa následne označila Peking za menového manipulátora.

Čína devalvovala menu zámerne

Podľa Navarra sa Čína snaží prijať opatrenia, ktoré by znížili dopad amerických ciel. „Čína devalvovala svoju menu o vyše 10 % s jasným zámerom, aby neutralizovala clá.“ Trump pred vyše týždňom nečakane prerušil prímerie v obchodnom spore s Pekingom, keď ohlásil ďalšie clá na čínske tovary. Ako dôvod uviedol, že Čína nezačala nakupovať viac poľnohospodárskych produktov z USA, ako prisľúbila. Peking zareagoval vyhlásením, že úplne zastavuje nákup poľnohospodárskych produktov z USA a v pondelok sa kurz jüanu dostal nad 7 CNY/USD, čo spustilo výpredaj na globálnych akciových trhoch.

Navarro vyhlásil, že čínske opatrenia nepoškodia amerických farmárov, o ktorých bude postarané. Takisto trval na tom, že clá zasiahnu čínskych spotrebiteľov, nie amerických. "Čína bude znášať prakticky všetky náklady prostredníctvom menovej manipulácie a zníženia cien. Čínu to poškodí podstatne viac, než čo by sa mohlo stať nám." Navarro ale dodal, že Biely dom v najbližších mesiacoch počíta s pokračovaním obchodných rokovaní s Čínou.

Rast čínskej ekonomiky sa spomaľuje

Čínska ekonomika sa už na pozadí obchodného konfliktu s USA spomaľuje. Ak však Washington ešte viac zvýši clá na čínske tovary, tempo expanzie sa zníži ešte viac. Upozornil na to v piatok Medzinárodný menový fond (MMF). Opäť vyzval dve najväčšie svetové ekonomiky, aby urýchlene a férovo vyriešili eskalujúcu obchodnú vojnu. MMF už skresal svoju predpoveď rastu čínskej ekonomiky v tomto roku na 6,2 %.

Na porovnanie vlani sa hrubý domáci produkt (HDP) zvýšil o 6,6 %. Prognóza, ktorá je súčasťou výročnej správy MMF o čínskej ekonomike, však predpokladá, že USA nezavedú nové clá na čínske tovary. Ich ďalšie zvýšenie ešte viac spomalí expanziu v budúcom roku, varoval fond. MMF očakáva, že tempo rastu čínskej ekonomiky v roku 2020 klesne na 6 % a do roku 2024 na 5,5 %.

Čína by mala konštruktívne spolupracovať

Správa bola dokončená ešte predtým, než americký prezident Donald Trump pred vyše týždňom ohlásil nové clá vo výške 10 % na čínske tovary v hodnote 300 miliárd USD (267,90 miliardy eur). Tie majú začať platiť od 1. septembra. MMF opäť vyzval Washington a Peking, aby urýchlenie ukončili svoju obchodnú vojnu, ktorá môže mať výrazné globálne negatívne dôsledky. Výkonná rada MMF odporučila komplexnú obchodnú dohodu, ktorá by nepodkopávala medzinárodný systém.

„Čína a jej obchodní partneri by mali konštruktívne spolupracovať na urovnaní svojich sporov na základe pravidiel a v multilaterálnom rámci a spoločne by sa mali pokúsiť zreformovať WTO," uviedol výkonný riaditeľ MMF pre Čínu Ťin Čung-sia. Dodal, že to by pomohlo nielen Číne a USA, ale profitovala by z toho globálna ekonomika. V prípade ďalšej eskalácie obchodnej vojny, napríklad ak USA zvýšia clá na zvyšný dovoz z Číny na 25 %, sa môže tempo expanzie čínskej ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch spomaliť približne o 0,8 percentuálneho bodu, uviedol MMF. Šéf delegácie MMF v Číne James Daniel v piatok povedal, že Trumpom ohlásené clá vo výške 10 % znížia tempo rastu v budúcom roku o 0,3 bodu.

Ekonomiku treba podporiť

Aj keď Daniel odmietol komentovať aktuálny stav konfliktu, novinárom povedal, že fond odporúča Číne, aby v prípade ďalšieho zhoršenia situácie podporila ekonomiku ďalšími fiškálnymi stimulmi a umožnila svojej mene voľný pohyb, čo by ekonomike pomohlo absorbovať šok spôsobený clami. Situácia podľa neho vyžaduje reakciu. Čínska mena by podľa neho mala zostať flexibilná a určovaná trhom, čo by znamenalo menej intervencií. Keď však Peking dovolil svojej mene v pondelok (5. 8.) prvýkrát od roku 2008 oslabiť nad 7 CNY/USD, Trump obvinil Čínu z menovej manipulácie, ktorou sa snaží získať konkurenčnú výhodu.

Čínska centrálna banka neskôr intervenovala, aby stabilizovala jüan a zabránila jeho ďalšiemu poklesu. MMF odmietol označenie Číny za menového manipulátora, ako to urobila Trumpova administratíva. Podľa správy MMF nič nesignalizuje, že by čínska centrálna banka rozsiahlo intervenovala na trhu. Fond však dodal, že čínska centrálna banka by mala zvýšiť transparentnosť v oblasti politiky výmenných kurzov. Niektorí riaditelia požadovali zverejnenie menových intervencií Číny.