Masaker v El Paso: Dojímavý príbeh, matka zasiahnutá strelcom chránila dieťa vlastným telom

Podozrivý zo streľby počas minulého víkendu v preplnenom supermarkete Walmart, kde bolo v tom čase asi 3-tisíc ľudí, je Patrick Crusius, obyvateľ mestečka Allen v blízkosti Dallasu asi 650 km východne od El Pasa. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho pred útokom prišiel do mesta. Zábery z bezpečnostných kamier ukazujú ozbrojeného muža v tmavom tričku, ktorý má okuliare a pravdepodobne veľké slúchadlá na ochranu sluchu. Strieľal automatickou zbraňou a po zločine sa vzdal polícii pred obchodom.

Zdroj: YouTube/printscreen Crusius je pravdepodobne autorom textu uverejneného na internete, v ktorom svoj útok nazval odpoveďou na „hispánsku inváziu do Texasu“. Ide o 8chan, online stránku, ktorú často používa krajná pravica a ktorá opisuje „kultúrne a etické zmeny spôsobené inváziou“, čím naráža na hispánske obyvateľstvo v USA. Štvorstranový dokument, ktorý bol údajne na stránke zverejnený približne 20 minút predtým, ako polícia dostala prvé tiesňové volanie z Walmartu, tiež vyjadruje podporu strelcovi, ktorý v marci v Christchurchi na Novom Zélande zabil 51 ľudí. Podľa polície Cursius spolupracuje s vyšetrovateľmi a údajne im povedal, že konal sám. Pri streľbe bolo zabitých dvadsať a ranených dvadsaťšesť ľudí. „Tento čin považujeme za prípad domáceho terorizmu,“ uviedol americký prokurátor John Bash. Podľa jeho slov mal útok „prinajmenšom zastrašiť civilné obyvateľstvo“.

Polícia oznámila, že Crusius bol obvinený z vraždy, čo znamená, že by mohol čeliť trestu smrti. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že „možno treba urobiť viac“, aby sa predišlo takýmto hromadným streľbám ako v El Pase a o ďalších 13 hodín aj v Daytone v Ohiu, pri ktorej zahynulo deväť ľudí vrátane sestry strelca. “Toto sa deje v našej krajine už roky, roky a roky a musíme to zastaviť... Sú to ľudia, ktorí sú veľmi, veľmi vážne duševne chorí,“ povedal. Kritici však tvrdia, že korene týchto masakrov spočívajú v prezidentových komentoch o prisťahovalcoch, najmä o Mexičanoch a o jeho odmietavom postoji ku kontrole zbraní. Streľba považovaná za ôsmu najsmrteľnejšiu v modernej americkej histórii sa odohrala v meste, kde je väčšina 680-tisíc obyvateľov hispánskeho pôvodu. Mená obetí ešte neboli zverejnené, ale mexický prezident Andrés Manuel López Obrador uviedol, že medzi mŕtvymi bolo šesť mexických štátnych príslušníkov a sedem ďalších bolo zranených. Správu o strieľajúcom mužovi polícii doručili o 10.39 miestneho času (16.39 GMT) a príslušníci orgánov činných v trestnom konaní dorazili na miesto do šiestich minút, informovala polícia.

Walmart neďaleko nákupného centra Cielo Vista bol plný nakupujúcich, ktorí si v čase nakrúcania kupovali potreby do školy a svedkovia opisovali scény chaosu, keď zákazníci utekali ako o život. „Ľudia panikárili, utekali a kričali, že je tam chlap, ktorý strieľa,“ povedala Kianna Longová pre tlačovú agentúru Reuters. “Bežali prikrčení, potkýnali sa a padali na podlahu.” Pani Longová povedala, že ona a jej manžel utiekli cez skladové priestory, za nimi bežali ďalší zákazníci.

„Včera som bola v šoku. Dnes ma bolí srdce,“ hovorí Gilda Baeza Ortegová a s nedôverou sa pozerá na budovu Walmartu. Bola na ceste do supermarketu, ale rozhodla sa ísť namiesto toho so svojimi rodičmi na raňajky. Nie náhodou cíti, že to, čo sa stalo, sa jej dotýka. „Je to skutočnosť, že sa zameriaval na nás. Som Mexičanka aj Američanka a som na to veľmi hrdá. Pre mňa je to najväčšia rana.“ Ľudia prichádzajú celý deň, aby na počesť obetí položili k budove supermarketu kvety, kríže, dokonca aj Rubikovu kocku. Niektorí sa tiež pýtajú polície, či si už môžu vyzdvihnúť svoje autá z parkoviska Walmartu. Je to populárne miesto pre ľudí, ktorí prichádzajú nakupovať z Mexika, a mnohí z nich sa teraz nemôžu vydať na spiatočnú cestu, pretože ich pasy sú zamknuté v autách. Všetci hovoria o tom, aké priateľské miesto je El Paso, o tom, ako sa tu každý s každým pozná. Lokálny taxikár sa obáva, že ak vyjde zoznam mien, iste spozná jednu z obetí. Zdroj: YouTube/printscreen Jednou z obetí je Jordan Anchondová († 25). Ako uviedla jej sestra, Jordan pravdepodobne zomrela, keď sa snažila ochrániť pred streľbou svojho dvojmesačného syna Paula. Ten musel byť so zlomeninami hospitalizovaný v nemocnici, napísala agentúra AP.

„Zo zranení, ktoré dieťa utrpelo, je viac ako pravdepodobné, že sa moja sestra snažila chlapca ochrániť," uviedla Leta Jamrowski. „Takže keď dostala zásah, držala ho a spadla naňho. To je dôvod, prečo utrpel zlomeniny niekoľkých kostí. Takmer s určitosťou žije vďaka tomu, že ona svoj život obetovala,“ dodala Jamrowski.

Anchondová, matka troch detí vo veku päť rokov, dva roky a dva mesiace vyrazila v sobotu do obchodného domu na nákup. Spolu s ňou zomrel pri útoku i jej manžel Andre Anchondo. "Chlapec má stále na sebe jej krv. Vždy, keď sa dejú podobné veci, nikdy by vám nenapadlo, že to postretne aj vašu rodinu," zverila sa televíznej stanici CNN Liz Terryová, teta Jordan Anchondovej. „Ako je možné, že rodičia idú len nakupovať a pritom zomrú, keď chránia svoje dieťa pred strelami?“

Demokratický prezidentský kandidát Beto O'Rourke, rodák z El Pasa povedal pre CNN, že vlnu vášne a rozporov vyvolala protiprisťahovalecká rétorika prezidenta Trumpa: „Je to neskrývaný rasista a ešte viac podporuje rasizmus v tejto krajine.“ Senátor Cory Booker, ďalší demokratický kandidát na prezidenta povedal: „Donald Trump je za to zodpovedný. Je zodpovedný, pretože vyvoláva obavy, nenávisť a fanatizmus.“ Úradujúci vedúci predstaviteľ Bieleho domu Mick Mulvaney však odmietol obvinenia demokratov a pripísal útoky „chorým“ jednotlivcom. V rozhovore pre ABC vyhlásil: „V snahe urobiť z toho politický problém nie je nijaký prínos, je to sociálny problém a my musíme nájsť spôsob, ako ho riešiť.“

Trump, pre ktorého je nelegálne prisťahovalectvo jedným z kľúčových problémov, mal už predtým hanlivé poznámky o mexických migrantoch a označil veľké skupiny migrantov, ktorí sa snažia dostať do USA, za „inváziu“. V posledných týždňoch ho obvinili z rasizmu po útokoch na členov Kongresu, ktorí sú členmi rasových alebo etnických menšín. Mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard uviedol, že jeho vláda plánuje hľadať právne opatrenia na ochranu Mexičanov v USA. Generálny prokurátor USA zvažuje súdne spory tvrdiace, že pri streľbe bol spáchaný terorizmus proti Mexičanom. "Takýto krok by mohol viesť k vydaniu strelca,” uviedol Ebrard. „Pre Mexiko je tento jednotlivec teroristom,“ povedal novinárom.

Podľa Gordona Coreru, bezpečnostného korešpondenta BBC zodpovedá streľba v El Pase medzinárodne rastúcemu a znepokojujúcemu trendu krajne pravicového násilia. Podobne ako pri útoku v austrálskom Christchurchi podozrivý útočník zapadá do osobitného profilu - jednotlivec, ktorý mohol konať sám, ale bol ovplyvnený medzinárodnou online subkultúrou extrémizmu, v ktorej iní podnecujú a podporujú násilné činy. Dokument, ktorý úrady spojili s útočníkom, bol charakteristický vo svojich nárokoch na výmenu populácie (na Novom Zélande to boli moslimovia, v El Pase hispánci). A opäť, rovnako ako v prípade Christchurchu jednotlivec údajne zverejnil svoje úmysly na online fóre 8chan tesne predtým, ako konal. Teraz musí rásť tlak proti takýmto platformám a tiež byť výzvou pre verejné orgány, aby túto rastúcu hrozbu brali vážnejšie, najmä v USA.