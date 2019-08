VIDEO drzého policajta trhajúceho slúchadlá: Pobúrená verejnosť, skutočnosť je však úplne iná

Celé video bolo v skutočnosti súčasťou kampane

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom, Polícia Slovenskej republiky

BRATISLAVA - Nachytali ich na hruškách! Na sociálnych sieťach kolovalo video, v ktorom vystupuje policajt, karhajúci chodkyňu. Tá podľa jeho slov z prvotného video prešla mimo prechodu pre chodcov so slúchadlami v ušiach. To, čo potom so slúchadlami urobil policajt by nahnevalo nejedného človeka, no skutočnosť je úplne iná.