Desivý priebeh exotickej dovolenky: Sen sa zmenil na bolesť, rodičom umieral synček (1) pred očami

Jedli v jedálni hotela so švédskymi stolmi, ako aj iní hostia. Dcérky Lilly (8) a Olivia (5) sa obsluhovali samy. Olivia, ktorú prezývali “železný žalúdok”, si denne vyberala bolonské špagety a nič jej nebolo.„Bolo to niečo, na čo si nikdy ani len nepomyslíš, že tým budeš musieť prejsť, bolo to srdcervúce,” hovorí otec rodiny Richard.

„Videli sme, ako ochoreli všetky tri deti, ale potom sme pochopili, že synček, na ktorého sa dívame, nie je chorý – on nám umieral pred očami. Vrátili nám ho po operácii so všetkými možnými trubičkami, ktoré z neho trčali, a v tú noc mal dva záchvaty. Prizrel som sa mu bližšie a všimol som si jeho šklbúce sa obočie, potom na mňa pozrel. Jeho pravé oko sa zavrelo a ľavé hľadelo stále priamo, zmodral a stlačil mi prst. Sledovanie záchvatu nášho dieťaťa bolo hrozné – mysleli sme si, že zomrie. Je šialené, že toto všetko pochádza z dovolenky, tvoj mozog sa bráni to prijať.”

Zdroj: hastag.zoznam.sk

Majiteľ obchodu s kúrenárskymi a inštalatérskymi potrebami Richard si rezervoval pobyt v egyptskom hoteli pre seba, mamu Laru a deti Lilly-Mae Foordovú, Oliviu Holtovú a Cilliana Holta. Na tretí deň pobytu v hoteli, dve hodiny po jedle Richarda pochytili ochromujúce kŕče žalúdka a prudká hnačka: „Nikdy som nemal také kŕče. Cítil som ich naspodu brucha takmer ako elektrický šok – svaly by sa z tejto polohy už nedostali. Povedal som Lare: “Ak sú toto bolesti, aké cítiš ty, keď máš periódu, tak si ju viac neželám. Medzi kŕčmi a následným behom na toaletu prešlo len pár minút, ale hneď ako som použil toaletu, kŕče sa zmiernili.“

Richard si pôvodne myslel, že je to z mixovaného drinku a prestal piť všetky nápoje servírované v jedálni. Hotelovú stravu však jedol ďalej. Tvrdí, že jedlo servírované v hoteli nebolo horúce, ako by malo byť, ale vlažné. Na raňajky jedli omeletu. O pár hodín neskôr poslal manželku do lekárne, pretože mal zasa bolesti. Priniesla črevné antiseptikum a tablety na liečbu črevných baktérií.

„Po obede však aj Laru a Lilly schytili kŕče a Cilliana začalo preháňať.“ Richard strávil tri dni v hotelovej izbe, trpiac ťažkými kŕčmi a hnačkou a vyšiel von iba na večeru – napriek tomu, že nebol schopný jesť. Cillian jedol chlieb a hrozno a hryzkal tyčinky, ktoré si priniesli na dovolenku. V stredu večer si objednali jedlo v McDonald's, pretože si uvedomili, že sa otrávili jedlom.

Po hamburgeroch a kuracích nugetkách boli všetci v poriadku. Nasledujúce ráno po raňajkách v hoteli bola Lara opäť chorá a Richard sa šiel sťažovať zástupcovi cestovnej kancelárie TUI.

Podľa Richarda manažér hotela s úškrnom povedal, že ich choroba mohla byť spôsobená jedlom mimo hotela, prehriatím, úpalom alebo vodou v bazéne a že problém nie je v jedle. Zástupca TUI Richardovi povedal, že bude musieť zabezpečiť niekoho ku vchodu do jedálne, aby kontroloval, či hostia používajú dezinfekčné prostriedky na ruky pred jedlom, otec však tvrdí, že nádobky na dezinfekciu boli prázdne. Povedali mu, že choroba môže byť z hocičoho a že môže ísť do kuchyne a presvedčiť sa, že je čistá.

„Napokon nám povedali, že hotel zaplatí za návštevu lekára, a v piatok lekár vyšetril Lilly, Laru i mňa. Všetci sme však boli v poriadku. Lara a Lilly dostali predpísané rovnaké črevné antiseptikum, ako som bral ja. Chcel som poskytnúť vzorku stolice, ale namiesto toho sme dostali recepty a poslali nás preč. Od tej chvíle bolo všetko jedlo teplé – po celý týždeň. Povedal som zástupcovi TUI, že som skontroloval niekoľko dezinfekčných prostriedkov na ruky a stále v nich nič nie je, takže to bolo zbytočné. Možno tam tekutinu ani nikdy nedali, pravdepodobne to bola len drahá ozdoba. Takže sme zaplatili 2 600 eur za dovolenku, aby sme si dali toast s džemom na raňajky, obed a večeru – po tri dni."

Zdroj: gettyimages.com

Olivia, ktorej až do tohto okamihu nič nebolo, chcela jesť predtým, ako vyrazia na letisko. Namiesto toho, aby si z detského bufetu vybrala zvyčajné špagety, rozhodla sa pre pizzu – s údajne katastrofálnymi následkami.

Jedla o 16.00 a tesne pred odchodom dostala hnačku. Na letisku už bol chorý aj Cillian a mal takú prudkú hnačku, že jeho a Larine šaty museli vyhodiť. „Na letisku neboli žiadne zariadenia na prebaľovanie detí, takže si ho musela posadiť na koleno na záchode, a keď mu menila plienky, postriekal ju. Smrad ju prinútil ísť do jediného obchodu na letisku, aby si kúpila nové šaty." O niekoľko dní po návrate domov sa zvyšok rodiny začal cítiť lepšie, ale Cillian stále zvracal a mal hnačku. Keď to neprechádzalo, rozhodli sa, že s ním pôjdu k lekárovi, no čoskoro nato Cillian stratil vedomie a pár s ním utekal do nemocnice. Tri hodiny sa lekári snažili zraziť chlapčekovi hladinu draslíka, potom sa pustili do štvorhodinovej operácie.

„Keď sme ho priviezli, jeho obličky vôbec nepracovali a lekári povedali, že ak by sme ho mali doma ešte niekoľko hodín, zomrel by. Stále existuje možnosť, že bude potrebovať transplantáciu a nevieme, aké dlhodobé účinky to bude mať na jeho obličky." Richard odsúdil cestovku TUI za spôsob, akým vybavila jeho sťažnosť, ale musí počkať 28 dní na odpoveď, pretože také sú ich obchodné podmienky. Richard povedal: „Myslím, že TUI sú hanba, obrátili sa na mňa s otázkou, či som kontaktoval tím popredajných služieb.

V dôsledku choroby museli upovedomiť úrad verejného zdravia v Anglicku, pretože sa vrátili s nákazlivou baktériou E. Coli. Richard sa zaprisahá, že cestovku TUI nebude nikomu odporúčať. „Pred dvoma týždňami, keď sme sedeli noc čo noc pri slabnúcom dieťati, som im poslal rozčúlený e-mail a ešte stále som od nich nedostal odpoveď. Musíš však byť vďačný za každé milosrdenstvo. Nevyšlo to v náš prospech, pretože náš syn je v nemocnici a takmer zomrel, ale mohlo to byť oveľa horšie. Výsledkom mohlo byť naše dieťa v truhle.”

Hovorca spoločnosti TUI vo Veľkej Británii uviedol: „Je nám veľmi ľúto, že sme sa dozvedeli o zlej skúsenosti Holtovcov v Hurghade a sme v kontakte so zákazníkom, aby sme to mohli ďalej prediskutovať. „Uvedomujeme si rady z oblasti verejného zdravia v Anglicku a prebieha vyšetrovanie… Chceli by sme ubezpečiť zákazníkov, že vo všetkých hoteloch, ktoré prevádzkujeme, vykonávame pravidelné zdravotné a bezpečnostné audity vrátane hygieny.

Turisti môžu prijať jednoduché preventívne opatrenia. Patrí medzi ne zabezpečenie dôkladného varenia mäsa, nepiť pitnú vodu alebo ľad vyrobený z vodovodnej vody a pokúsiť sa zabrániť prehltnutiu vody pri plávaní. Každý, kto trpí hnačkou a zvracaním, by sa mal ubezpečiť, že je dobre hydratovaný a vyhľadať lekársku pomoc, ak sa jeho príznaky nezlepšia do 48 hodín. „Mali by sa tiež vyhnúť príprave alebo podávaniu jedla, ak majú príznaky choroby, a po použití toalety si dôkladne umyť ruky, aby sa zabránilo prenosu na ostatných. Osoby s príznakmi ochorenia by po návrate z dovolenky mali vyhľadať lekársku pomoc svojho lekára.“