Lekárska záhada: Američanov na Kube postihla čudná choroba, prekvapivé zistenie odborníkov

NEW YORK - Skúmanie zdravotného stavu amerických diplomatov postihnutých na Kube záhadnou chorobou prinieslo prekvapivé zistenie o závažných štrukturálnych zmenách ich mozgu. Výsledok skúmania v utorok zverejnil časopis Journal of the American Medical Association. Kauza údajných akustických útokov sa v médiách objavila v roku 2017.