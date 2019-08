Študentka Simona sa necítila dobre: Jej príznakov sa zľakla aj lekárka, vážna diagnóza

BRATISLAVA – Roztrúsená skleróza má rôzne prejavy a môže byť ťažké ju diagnostikovať. U Simony sa v období dospievania objavili prejavy ako dvojité videnie, kŕče do rúk a do nôh, pocit, že sa jej krúti hlava, a tiež podľa jej slov „strašná, neopísateľná únava“.

„Keď som navštívila neurologičku, zľakla sa, že toho je veľmi veľa a vraj nemôžem mať také ochorenie v takomto mladom veku,“ hovorí Simona. Vymenila lekárku a tá mladú pacientku okamžite poslala na magnetickú rezonanciu. Po odobratí mozgovomiechového moku a ďalších vyšetreniach nakoniec zistili, že má na mieche a na mozgu ložiská, ktoré sú prejavom roztrúsenej sklerózy.

Pri liečbe je podľa odborníkov kľúčová komunikácia pacienta a lekára. „Treba im povedať všetko, aj to, čo sa zdá ako banalita,“ hovorí pacientka. Tvrdí, že po stanovení diagnózy sa jej možno trochu uľavilo, keď vedela, že to všetko je „len“ skleróza. „Musela som sa strániť stresu, ktorého som dovtedy mala veľmi veľa v škole aj doma,“ priblížila vysokoškoláčka.

Súčasný výskum poukazuje na značné výhody fyzickej aktivity aj pre pacientov s roztrúsenou sklerózou. "Fyzický tréning redukuje únavu, depresiu a zlepšuje kvalitu života bez zhoršenia symptómov ochorenia," vysvetľuje neurologička Darina Slezáková. Odborníci vytvorili tiež šablónu na stravovanie pacienta so sklerózou multiplex, aby v strave eliminovali prozápalové prvky a zaradili antioxidanty.

Na stravu a pohyb sa snaží dbať aj Simona, hoci vraví, že pri chorobe sa striedajú lepšie a horšie dni a počas horších dní niekedy nevládze ani vstať z postele. Nepripúšťa si však, že by musela výraznejšie meniť svoje plány do budúcnosti. „Budem sa snažiť ísť tou dobrou, zdravšou cestou a komunikovať s lekármi,“ tvrdí Simona.

„Určite by som chcela dokončiť školu, mať rodinu a dobrú prácu, ale vo všeobecnosti byť šťastná, spokojná a žiť v prítomnosti,“ podelila sa o svoje plány. So zamestnaním sa vo svojom odbore by pre chorobu v práci nemala mať žiaden fyzický problém. Študuje knižničné a informačné štúdiá a veľmi rada by sa zamestnala v knižnici.