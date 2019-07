Irán tvrdí, že pomohol ropnému tankeru v Hormuzskom prielive: USA sa obávajú, že sa ho zmocnil

DUBAJ - Irán pomohol ropnému tankeru, ktorý sa v Hormuzskom prielive dostal do problémov. Oznámili to iránske štátne médiá s odvolaním sa na hovorcu ministerstva zahraničia. Spojené štáty sa však obávajú, že sa Irán tankeru zo Spojených arabských emirátov (SAE) zmocnil.

Stať sa tak malo v súvislosti s napätím, ktoré v regióne aktuálne panuje. Štátna tlačová agentúra v stredu ráno citovala hovorcu Abbása Músavího, podľa ktorého nemenované plavidlo odtiahli do prístavu po tom, čo sa dostalo do technických problémov.

Spojené štáty a SAE však uviedli, že loď Riah plaviaca sa pod panamskou vlajkou nie je v kontakte so svojím majiteľom od sobotnej noci. Americkí predstavitelia pre agentúru The Associated Press vyjadrili "podozrenie", že plavidla sa zmocnil Irán v súvislosti s napätou situáciou, ktorá panuje medzi Teheránom a Washingtonom. Dôvodom je jadrová dohoda islamskej republiky so svetovými mocnosťami. Predstaviteľ SAE rovnako uviedol, že loď nevyslala žiadny núdzový signál, než s ňou stratili spojenie.