Vyšetrovanie nezákonného financovania Ligy Severu z Ruska: Salvini tieto informácie poprel

"Skúmame tento prípad, aby sme videli, či došlo k porušeniu zákona," uviedol Greco. Podľa skorších zistení talianskych agentúr Adnkronos a ANSA ide o zločin "medzinárodnej korupcie", pričom v tejto súvislosti už mali byť uskutočnené aj prvé vypočúvania. Americký internetový portál BuzzFeed ešte v stredu avizoval, že vlastní zvukové nahrávky z tajného stretnutia dôverníkov Salviniho a ruského prezidenta Vladimira Putina v jednom z moskovských hotelov.

Takéto stretnutie sa údajne uskutočnilo pri príležitosti Salviniho cesty do Moskvy v októbri minulého roka. Nahrávky majú potvrdzovať správu talianskeho týždenníka L'Espresso z februára, podľa ktorej sa vtedy rokovalo o skrytom financovaní kampane LN pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).

Médiá tvrdia, že účastníci stretnutia hovorili o dodávkach ropy do Talianska prostredníctvom ruského koncernu. Z vyjednanej "zľavy" mala profitovať práve Salviniho strana, a to so ziskom "desiatok miliónov dolárov". Samotný Salvini tieto informácie dôrazne poprel a pohrozil podaním žaloby. "Nikdy som nevzal od Ruska jediný rubeľ, euro, dolár či liter vodky," napísal na Facebooku. Talianske opozičné strany mu však neveria a požadujú, aby záležitosť vysvetlil na pôde parlamentu.

Proticudzinecky zameraná LN, ktorá od júna 2018 v Taliansku vládne v koalícii s populistickým Hnutím piatich hviezd, uzavrela podobne ako FPÖ dohodu o spolupráci so stranou Jednotné Rusko spriaznenou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pripomenula agentúra APA. Salvini sa vyslovil proti sankciám EÚ voči Rusku a opakovane navštívil Moskvu. Minulý štvrtok sa stretol v Ríme s Putinom, ktorého predtým prijal vo Vatikáne pápež František.