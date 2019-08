V talianskej vláde stále zúri kríza: Liga Severu chce nové parlamentné voľby

"Taliansko potrebuje istoty, odvahu a jednotné rozhodnutia," uviedla vo vyhlásení LN. Zároveň pritom vylúčila možnosť bežnej reorganizácie vlády a dodala, že vzhľadom na každodenné súboje vo vládnom kabinete je nezmyselné mandát koalície ďalej predlžovať. "Každý ďalší deň je strateným dňom. Pre nás je jedinou alternatívou k tejto vláde dať Talianom možnosť vyjadriť sa v nových voľbách," dodala vo svojom vyhlásení.

Samotný Salvini, ktorý je talianskym ministrom vnútra a vicepremiérom, však premiéra Giuseppeho Conteho nevyzval na demisiu a nepohrozil ani tým, že z vlády stiahne svojich ministrov, informovala talianska tlačová agentúra ANSA.

M5S nepodporuje projekt výstavby zmienenej vysokorýchlostnej železnice, pričom ho označuje za pridrahý a nepotrebný. Štvrtkové vyhlásenie LN označilo hnutie za "nezrozumiteľné" a stranu vyzvalo, aby jasne definovala, čo chce.

LN okrem zmieneného sporu okolo železničného projektu menovala aj ďalšie oblasti, v ktorých sa názorovo nezhoduje so svojim koaličným partnerom, a to vrátane fiškálnej politiky, energetiky, reformy súdnictva či vzťahov so zvyškom Európy, píše agentúra AP.