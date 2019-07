Škandalózne odhalenie: Tajné nahrávky dokazujú spoluprácu Salviniho Ligy s Ruskom

Investigatívny server Buzzfeed však v stredu zverejnil tajnú nahrávku, ktorá dokazuje prepojenie medzi Kremľom a Salviniho stranou Liga, a potvrdzuje, že Putinove Rusko sa snaží finančne podporovať krajne pravicové a nacionalistické sily v Európe. Vysokopostavení Taliani s Rusmi rokovali okrem iného o tom, ako "vytvoriť veľké spojenectvo" krajne pravicových síl v Európe, ktoré budú postupovať v zhode s Kremľom.

Inkriminované stretnutie sa uskutočnilo 18. októbra minulého roku v hoteli Metropol v Moskve a boli na ňom prítomní traja Taliani a traja Rusi. Zvuková nahrávka zo stretnutia trvá hodinu a štvrť, rokovanie prebieha v angličtine, hoci obe zo strán miestami prechádzajú do rodného jazyka, keď si chcú niečo vydiskutovať len medzi sebou.

Buzfeedu sa zatiaľ podarilo identifikovať len jedného z účastníkov stretnutia - Salviniho vplyvného poradcu Gianlucu Savoiniho, o ktorom aj doteraz talianske médiá písali ako o "spojke" medzi Kremľom a Salvinim. Ruskí účastníci však viackrát spomenuli, že o výsledku stretnutia budú bezprostredne "informovať vicepremiéra". Savoini okrem toho viackrát spomína istého Alexandra, ktorým je podľa Buzzfeedu známy ruský krajne pravicový ideológ Aleksandar Dugin. Práve ten by mal byť podľa niektorých informácií hlavným sprostredkovateľom kontaktov medzi Kremľom a krajne pravicovými silami v Európe.

Za taliansku stranu je podľa Buzzfeedu jednoznačne hlavným sprostredkovateľom stykov s Kremľom práve Savoini. Ten sa proruskými postojmi vôbec netají, na sociálnych sieťach má ikonku, na ktorej podáva ruku Vladimirovi Putinovi.

"Chceme zmeniť Európu. Nová Európa musí byť blízka Rusku tak, ako v minulosti, pretože chceme byť suverénni," reční na úvod stretnutia v moskovskom hoteli Savoini. Ruskí partneri nešetria chválou na adresu Salviniho, ktorého označujú ako "európskeho Trumpa" a "hlavu" európskeho nacionalistického hnutia. S tým súhlasí aj Savoini, podľa ktorého je Salvini "prvým človekom, ktorý chce zmeniť Európu" a jeho očakávané víťazstvo v eurovoľbách 2019 "bude iba začiatkom".

Talianski účastníci stretnutia sa snažia presvedčiť Rusov v prvom rade o tom, aby sa finančná transakcia na podporu Salviniho Ligy uskutočnila v dostatočnom predstihu pred májovými eurovoľbami. Rusi Talianom sľubujú, že sa budú čo najviac ponáhľať. Buzzfeed v záujme objektivity dodáva, že nie je známe, či sa dohoda nakoniec aj realizovala a či Liga naozaj dostala dohodnuté peniaze alebo ich časť.

Celá transakcia mala byť, samozrejme, krytá obchodom medzi talianskymi a ruskými firmami, konkrétne medzi talianskou ropnou spoločnosťou Eni a ruským gigantom Lukoil alebo Rosnefť, medzi ktorými sa Rusi nevedeli rozhodnúť. "Takže máme Eni, ktoré bude na talianskej strane, OK? Na našej strane máme ruskú ropnú spoločnosť, a potom máme dve firmy v strede," hovorí jeden z ruských účastníkov stretnutia. Suma mala byť podľa Buzzfeedu vo výške niekoľkých desiatok miliárd eur.

Hoci väčšia časť stretnutia bola venovaná technickým detailom finančnej transakcie, Rusi aj Taliani na viacerých miestach nahrávky jednoznačne deklarujú, na čo je celá pomoc určená, a o čo ruským sponzorom ide. "Moskva je tretím Rímom," líška sa ruským partnerom na záver stretnutia Savoini a vysvetľuje, že na to, aby sa tak stalo, je potrebné posilňovať spojenectvo medzi európskymi nacionalistickými silami."Chceme začať vytvárať naozaj veľké spojenectvo s tými stranami, ktoré sú proruské," hovorí, pričom medzi jednotlivými subjektmi spomína napríklad Alternatívu pre Nemecko (AfD) či francúzske Národné združenie Marine Le Penovej.

"Naozaj meníme situáciu v Európe. A je to už nemožné zastaviť. História je na pochode, takže je to nemožné. Je to naozaj nová situácia, nová budúcnosť pre nás všetkých a my sme v centre tohto procesu," reční Savoini. "Máme ale veľa nepriateľov. Nachádzame sa v nebezpečnej situácii, pretože naša vláda je napádaná z Bruselu, a tiež zo strany globalistov. Nie Trumpa, ale Obamova suita je aj v Taliansku veľmi, veľmi silná," dodáva vplyvný Salviniho poradca. Buzzfeed požiadal o reakciu na uniknutú nahrávku aj samotného Savoiniho. "Prepáčte, ale nemám na takéto veci čas," odpísal a dodal, že "ak to bude potrebné", vyjadrí sa k tejto téme jeho právnik.