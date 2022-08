Prišla o život pri bombovom atentáte: Konal sa pohreb Duginovej dcéry

"S jej mamičkou sme jej radili, aby sa stala filozofkou. A to sa jej podarilo. Snažila sa v tejto oblasti posúvať. K jej prvým slovám patrilo Rusko, naša veľmoc, národ a impérium," povedal podľa portálu Meduza pri poslednom rozlúčení Dugin. Vyhlásil tiež, že svoju dcéru viedol k viere a že detstvo strávila na pravoslávnych táboroch a chodila do kostola.

Posledná rozlúčka sa podľa fotografií ale neodohrala v kostole, ale v civilne vyzerajúcej miestnosti moskovského televízneho štúdia. Duginová spočívala v zatvorenej rakve na katafalku potiahnutom čiernym suknom, pri ktorom držali čestnú stráž dvaja muži.

Na pohreb dorazili okrem najbližších zosnulých aj napríklad predseda poslaneckého klubu Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Leonid Sluckij alebo podpredseda dolnej komory ruského parlamentu Sergej Neverov, informovala agentúra RIA Novosti.

Dugin okrem iného uviedol, že vníma, ako sa jeho dcéra teší z rádu Odvahy, ktorý jej posmrtne udelil prezident Vladimír Putin. Dodal, že dcéra mu pri ich poslednom rozhovore povedala, že sa cíti byť „hrdinkou a vojakom“ a že chce byť „na strane svetla“.

Duginová sa v sobotu podľa ruskojazyčnej verzie servera BBC so svojim otcom zúčastnila festivalu Tradícia neďaleko Moskvy. Dvojica potom mala spoločne odísť autom. Dugin ale nakoniec zasadol do iného vozidla a išiel hneď za dcérou. Jej Land Cruiser vyletel podľa agentúry TASS do vzduchu za jazdy neďaleko obce Bolšije Vjazjomy asi 25 kilometrov od Moskvy zhruba o 21:00 moskovského času. Automobil explodoval, narazil do zvodidiel a začal horieť.

K zodpovednosti za smrť Duginovej sa prihlásila neznáma ruská partizánska skupina s názvom Národná republikánska armáda. Podľa agentúry AP to oznámil bývalý ruský poslanec a opozičný aktivista Iľja Ponomarjov. AP upozornila, že nebola schopná existenciu skupiny overiť.

Duginová plne podporovala ideológiu svojho otca a bola jeho pravou rukou. Hlasno podporovala ruskú inváziu na Ukrajinu. Podľa BBC písala pod pseudonymom Darja Platonová politické články pre prokremeľskú stanicu RT a nacionalistickú televíziu Cargrad. Americké a britské úrady ju obvinili zo šírenia dezinformácií a zaradili ju na sankčný zoznam.