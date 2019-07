Pekelný let do Zadaru ako s opicami z džungle: VIDEO Opití pasažieri vyrevovali a všetko ovracali

Desiatky opitých turistov, ktorí z Veľkej Británie cestovali na zadarský festival Hard Island na povestnej pláži Zrče, zvracali v uličke medzi sedadlami a vyvolávali chaos. Dvaja nešťastní cestujúci, azda jediní triezvi, opísali cestu ako „pekelný let “. Aneta Zukow (24) a jej priateľ Piotr Nesan (32) z Leedsu zrejme nastúpili do lietadla do chorvátskeho Zadaru s inými predstavami. Návštevníci festivalu pre milovníkov hard dance spôsobili meškanie tri a polhodinového letu, pretože palubný personál sa snažil dostať hlučnú bandu pod kontrolu ešte pred štartom.

Nechutný klip ukazuje istého mladého rebela, ako zvracia na seba i do uličky, jeho kamarát mu pred ústami drží pohotovostné vrecúško, zatiaľ čo ostatní sa prizerajú a uškŕňajú. Neskôr sa vrátil na svoje sedadlo a jeho kamaráti ďalej hulákali.

Aneta uviedla, že mnohí festivaloví návštevníci ignorovali nápisy o povinnom zapnutí bezpečnostných pásov a hlasové bezpečnostné inštrukcie prerušovali vykrikovaním na ostatných členov svojej skupiny sediacich inde.

Popísala to, akoby bola v „nočnom klube bez hudby“. „Ako v džungli s divokými zvieratami,“ povedala. „Bolo to peklo na zemi. Najhorší let môjho života. Absolútne otrasné. Kričali, spievali a posádka ich nemohla upokojiť. Boli nekontrolovateľní. Všetci boli opití. Palubný personál im niekoľkokrát pohrozil, že ich vyhodí. V podstate mali párty v lietadle. Bolo zrejmé, že už boli opití, keď nastúpili do lietadla.

"Nikomu nepovolia kupovať si toľko alkoholu počas celého letu, a oni boli takí opití. Na letisku v Manchestri hulákali, pili a vozili sa na kolieskových kufroch. Nemali im dovoliť nastúpiť do lietadla. Keď sme pristáli, už nás na letisku čakala polícia, skôr ako niekto mohol vystúpiť. Traja z nich boli na mieste zatknutí. Bol to hrozný zážitok.“ Aneta cestu pretrpela. Zdroj: Profimedia

Hovorca Ryanairu uviedol: „Posádka tohto letu z Manchestru do Zadaru požiadala pri prílete o pomoc políciu, lebo viacerí cestujúci sa správali rušivo. Lietadlo pristálo normálne a polícia jednotlivcov odviedla. Bezpečnosť a pohodlie našich zákazníkov, posádky a lietadiel je našou prioritou číslo jeden – a teraz je to už záležitosť miestnej polície."