VIDEO Renomovaný odborník spôsobil rozruch v britskom parlamente: "O 20 rokov čaká svet kolaps!"

Sir David Attenborough dnes pred poslancami uštedril pomyselnú facku Donaldovi Trumpovi v súvislosti s jeho pohľadom na klimatické zmeny. Renomovaný prírodovedec a moderátor BBC povedal, že mu je ľúto prezidentových názorov na prírodu a že dúfa, že americkí voliči na to adekvátne zareagujú.

Podľa Výboru pre podnikanie, energetiku a priemyselnú stratégiu spôsobia klimatické zmeny o dvadsať až tridsať rokov “veľké sociálne nepokoje”. Porovnal “klimatických” demonštrantov s pochodmi za zrušenie otroctva - a navrhované letenky by mali byť drahšie, aby zabránili ľuďom, aby si užívali dovolenku. “Mne ďalšie desaťročie môže byť jedno,” povedal, “a nám všetkým to môže byť jedno, pretože nebudeme čeliť problémom, ktoré prídu. Ale o ďalších dvadsať, tridsať rokov prídu naozaj veľké problémy, ktoré spôsobia sociálne nepokoje a výrazné zmeny v spôsobe, akým žijeme. V tom, čo jeme, v tom, ako žijeme a tak ďalej. Stane sa to.“

Zdroj: YouTube

S dôrazom na slovo „moc“ dodal: „Je mi ľúto, že v medzinárodnom meradle sú pri moci takí ľudia – najmä, samozrejme, v Spojených štátoch, ale aj v Austrálii, ktorá je v skutočnosti výnimka, pretože sa už musí vysporiadať s niektorými najvýraznejšími prejavmi klimatických zmien –, ale v Austrálii aj Amerike tieto hlasy jasne počuť. A dúfam, že voliči na ne skutočne zareagujú.“

Americký prezident Donald Trump povedal v roku 2016, že klimatické zmeny sú „hoax“ a minulý rok obvinil klimatických vedcov z „politickej agendy“. Austrálsky premiér Scott Morrison zosmiešňoval v roku 2017 demonštrantov proti klimatickým zmenám tým, že sa v Parlamente zahnal kusom uhlia a povedal: „Nebojte sa“. Sir David trval na tom, že nie je „propagandista“ proti klimatickým zmenám a že úlohou BBC nie je byť „kampaňovou organizáciou.“ Keď začal pred 60 rokmi svoju prácu, „nikto si nemyslel, že ľudské bytosti zmenia klímu“.

„Teraz vieme, že to robíme ... a čo je, samozrejme, horšie, že meníme klímu spôsobom, ktorý je nezvratný. Nečakal som, kým sa verejná mienka zmení. Čakal som, kým budú fakty nepopierateľné,” dodal. „Len si želám, aby som nebol musel robiť programy, ktoré niečo propagujú alebo vyvolávajú hádky alebo polemiku. Želám si, aby sa ľudia pozerali na prírodovedné programy pre to, čo v nich skutočne je. Vieme, že ľudia sú závislí od prírody kvôli ich zdraviu a že vo chvíľach krízy v ich životoch je príroda jediným miestom a jedinou klímou, kde môžu nájsť útechu.“ Zdroj: TASR/AP/Ted S. Warren, File

Sir David tiež navrhol, že letenky by mali byť drahšie, aby sa zabránilo ľuďom toľko lietať na dovolenky, čo znečisťuje ovzdušie. Povedal poslancom: „Existuje spôsob, akým tí, čo sú pri moci, menia život ostatných. A to je ekonomika. Upravíte cenu rôznymi obmedzeniami. Dlhodobým riešením je vynájsť, ako poháňať lietadlá elektrinou.“

Na otázku, aký vplyv bude mať obmedzenie letov na dnešných mladých ľudí, odpovedal: "Tvrdím, že ak to neurobíme my, do určitej miery budú mladí musieť riešiť oveľa väčší a vážnejší kolaps.“