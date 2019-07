Americká vláda posilňuje taiwanskú armádu: Predáva jej zbrane za takmer dve miliardy eur

Tanky pritom predstavujú značný posun v starnúcom vybavení taiwanskej armády. Kongres už vie o navrhovanom obchode a zákonodarcovia ho ešte môžu zastaviť. Čínske ministerstvo zahraničných vecí kritizuje predaj zbraní Taiwanu, ktorý považuje za svoje územie.

Americké ministerstvo však tvrdí, že zbrane pomôžu Taiwanu "vysporiadať sa so súčasnými a budúcimi hrozbami v regióne" a zvýšia možnosti spolupráce s USA a ďalšími partnermi. To zároveň podporí ciele americkej zahraničnej politiky v regióne a posilní národnú bezpečnosť USA, uviedol Pentagón. Súčasne zdôraznil, že dodávka amerických zbraní nezmení základnú vojenskú rovnováhu v oblasti. Členovia Kongresu majú teraz 30 dní na to, aby voči zamýšľanému predaju zbraní vzniesli námietky, čo je však podľa AFP nepravdepodobné.

Spojené štáty sú hlavným dodávateľom vojenskej techniky pre Taiwan. Tamojšie ministerstvo obrany potvrdilo záujem kúpiť americké tanky, protivzdušné systémy a ďalšiu vojenskú techniku začiatkom júna. Čínska vláda následne vyzvala Spojené štáty, aby žiadne zbrane Taiwanu nepredávali a rešpektovali politiku jednej Číny. Peking považuje Taiwan za svoje územie, ktoré sa jedného dňa vráti pod čínsku kontrolu, v prípade potreby aj použitím vojenskej sily.