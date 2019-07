Lukáša zrazil z bicykla nadrogovaný vodič: Má zničený život a je z neho invalid, verdikt ho šokoval

BRNO - V auguste minulého roka zrazil cyklistu Lukáša (31) v Brne vodič, ktorý mu nedal prednosť v jazde. Mladíka pri zrážke vyhodilo do vzduchu a pri páde na vozovku utrpel viacero vážnych poranení. Päť týždňov strávil v kóme a kvôli následkom je na invalidnom dôchodku. Ako sa ukázalo, vinník nehody bol v tom čase pod vplyvom pervitínu. Z rozsudku je však Lukáš poriadne sklamaný. Nadrogovaný Benjamin, ktorý mal už predtým problémy so zákonom, dostal iba podmienku.

Lukáš pracoval ako redaktor v rozhlase a viedol bežný život až do osudného 29. augusta 2018, keď do neho vrazil vodič osobného auta idúceho v protismere, ktorý mu pri odbočovaní nedal prednosť. Mladík po zrážke utrpel poškodenie mozgu, zlomeniny hrudníka a niekoľkých stavcov, mal otvorenú ranu na pravom kolene, zlyhanie dychu a upadol do kómy. Záchranku privolali svedkovia, ktorí mu aj poskytli prvú pomoc. Lukáš bol v kritickom stave a doteraz trpí následkami. Má problémy s rečou, chôdzou, stabilitou a vidí dvojmo.

Polícia po nehode zistila, že Benjamin, ktorý rozvážal pizzu, bol nadrogovaný. Skúška na amfetamín bola pozitívna, no odber krvi odmietol. Bolo začaté stíhanie pre trestný čin ťažkého ublíženia na zdraví z nedbalosti. Šoférovi zadržali vodičský preukaz. Ako sa podarilo zistiť českému Blesku, Benjamin zavinil už inú nehodu v januári 2017, kedy odber krvi taktiež odmietol. Vtedy dostal pokutu a odobrali mu vodičský preukaz na jeden rok. A aký bol verdikt súdu tentokrát?

Zdroj: pixabay.com ​

"Súd síce jasne povedal, že Benjamin je vinníkom, ale stanovil mu trest len v najnižšej štvrtine možnej sankcie. Odsúdil ho na 20 mesiacov s trojročnou podmienkou. Do väzenia tak nemusí vôbec nastúpiť," napísal Blesk "Ospravedlňujúci list mi poslal až mesiac pred začatím súdu. Jeho ľútosti neverím. Rozsudok nechápem," dodal Lukáš, ktorý zvažuje stretnutie s právnikom a je pravdepodobné, že sa proti verdiktu odvolá.