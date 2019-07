Pápež František so žiadosťou: Po nešťastnom útoku v Líbyi chce humanitárne koridory

Pápež František

Zdroj: SITA/AP/Andrew Medichini

VATIKÁN - Medzinárodné spoločenstvo by nemalo tolerovať násilné činy ako bol letecký útok na zadržiavacie stredisko pre migrantov v Líbyi. Vyhlásil to v nedeľu pápež František a vyzval na vytvorenie "humanitárnych koridorov", ktoré by pomohli zachrániť migrantov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.