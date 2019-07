Sodoma a Gomora v Chorvátsku: Holé prsia, alkohol, marihuana, sra.ka a hlučná hudba celú noc

Už niekoľko rokov má Zrče štatút najzábavnejšej chorvátskej pláže v oblasti Novalja a konzervatívnejší domáci ju často nazývajú chorvátskou Sodomou a Gomorou. Počas letnej sezóny sa Novalja stáva útočiskom pre mladých ľudí zo všetkých častí sveta. Odhodené balóny s rajským plynom na každom kroku, turisti potulujúci sa po meste s alkoholom v ruke, hlučná hudba z apartmánov. Najhoršia je pláž Zrče s niekoľkými nočnými klubmi. Na otázku, čo najbláznivejšie zažili na Zrče, odpovedala skupina britských opilcov. “Šnupal som kokaín z chrbta môjho priateľa," povedal jeden z nich bez váhania – aj pred kamerou. Preňho a pre mnohých iných nie je problém hovoriť o opiátoch, ktoré užívajú. “Stratili sme nášho kamoša, netušíme, kde je,” priznali dvaja Íri, zatiaľ čo vedľa nich stál “stratený” priateľ. “A ja teraz tiež neviem, kde som,” smial sa. “Náš kamarát sa u nás v byte pos.al, ale to sa môže stať každému,” ukazovala skupina Britov fotografie mladého muža ležiaceho na zemi vo WC. „Som slobodná a hľadám si priateľa, môže byť aj starší,“ vyhlásila mladá Britka, potom si pred kamerou stiahla plavky a ukázala nahé prsia. Mladí ľudia v Novalji úplne strácajú zábrany. Nevenujú pozornosť pravidlám slušného oblečenia, na ktoré ich upozorňujú tabule na mnohých miestach v meste, polonahí chodia do kaviarní, reštaurácií, do mesta. Počas prechádzky mestom alebo plážou vdychujú z balónov plyn vyvolávajúci záchvaty smiechu. V stánkoch predávajúcich tento plyn, ktorý je v Spojenom kráľovstve na rekreačné účely zakázaný, si trpezlivo vystoja rad, aby si mohli kúpiť škatuľu s 24 ampulkami, ktorá stojí takmer 50 eur. Otvorene rozprávajú o drogách, ktoré užívajú a mnohí sa ich pritom ani nesnažia skryť. Marihuanu cítiť na každom kroku. “Máme sa lepšie ako kedykoľvek predtým, toto sú najlepšie dni nášho života,” euforicky reagujú na otázku, ako sa im páči Zrče a všetci svorne tvrdia, že sa sem určite vrátia. Pre mnohých z nich je cesta na Zrče prvou turistickou cestou vôbec z ich krajiny, čo vypovedá o popularite tejto pláže medzi mladými Britmi. Na ceny sa nesťažujú, sú vraj rozumné. “Chcela by som len o niečo lacnejšie koktaily,” uviedla dievčina, ktorá prišla na Zrče so svojím priateľom. Pripúšťajú, že kurz libry ku kune je trochu nevýhodný, ale to tiež nie je problém. Rady pred bankomatmi na Zrče a Novalji sú vždy dlhé a zdá sa, že aj hostitelia sú s tým spokojní. “Chorváti sú veľmi milí,” vyhlasuje mladý Brit na otázku, či mal na Zrče nejaké nepríjemné zážitky. Majitelia apartmánov sa zdajú o niečo menej spokojní s klientelou, ktorá v tomto období prichádza vo vysokom počte. Istý prenajímateľ v neformálnom rozhovore pripustil, že často odmieta rodiny s deťmi, ktoré si chcú prenajať byt, ak chcú v tom istom čase prísť iní mladí turisti. “Hovorím im, že nebudú mať pokoj a nemôžem im zaručiť, že budú spokojní. Radi by sme sem vrátili rodinnú turistiku, ale v tejto situácii je to veľmi ťažké. Nemá to zmysel."