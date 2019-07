VIDEO Ohnivé peklo na dovolenke v Chorvátsku: Evakuácia tisícov ľudí, ktorí sa zabávali na ostrove

ZÁHREB – Tisíce ľudí museli evakuovať z hiphopového festivalu Fresh Island pri pláži Zrče. Požiar podľa svedkov vypukol v neďalekom lese. Návštevníci festivalu si namiesto urýchleného organizovaného odchodu nakrúcali na mobily plamene a stúpajúce stĺpy dymu. “Ach, môj Bože, to je chaos”, počuť na videách, kým ľudia utekajú z plameňov.

Nočný klub Papaya evakuovali ako jedno z troch miest zapojených do festivalu. Vo videu je možné počuť hlásateľa, ktorý upokojuje dav: „Pomaly opustite klub, nijakú paniku, všetko je pod kontrolou, dobre? Začnite odchádzať. Nijakú paniku, všetko je pod kontrolou, odchádzajte pomaly, nechceme, aby sa niekto zranil.“

Jess Storey, ktorý bol so svojimi priateľmi v nočnom klube Papaya, uviedol pre denník Mirror Online: „Plamene boli občas dvakrát vyššie ako stromy a oblak dymu rástol veľmi rýchlo. Boli sme na hornom poschodí budovy a všimli sme si, že sa oheň pre silný vietor rýchlo šíri lesom cez záliv. Rozhodli sme sa okamžite odísť – mnohí si všimli oheň, ale natáčali ho a nepoberali sa preč, takže sme sa rozhodli, že odídeme skôr, než nastane tlačenica. Zdá sa, že ľudia na nižšom poschodí nezbadali plamene.“

Návštevník festivalu Kristijan Rovan zo Slovinska čakal v klube Papaya na nočné vystúpenie amerického rapera Tygu. Oheň sa podľa neho rozhorel v lese v blízkosti pláže a problémom pre hasičov bolo veľmi veterné počasie. Podľa neho aspoň jedno ďalšie festivalové miesto evakuovali.

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF — 9bills.co.uk (@9bills) July 15, 2019

Tisíce Britov navštevujú festival Fresh Island v Novalji na ostrove Pag. Každoročná párty, ktorá sa začala v roku 2012, sa stala najväčším hiphopovým plážovým festivalom v Európe. Hovorca festivalu Fresh Island uviedol: „Pre oheň za areálom Zrče sme dnes večer prerušili vystúpenia za asistencie polície a požiarnej služby ako bezpečnostné opatrenie. Esbéeskári eskortovali fanúšikov na pláž a parkovisko za klubom Noa a smerovali ľudí do kyvadlových autobusov, ktoré odchádzali z parkoviska klubu Noa v blízkosti hlavnej cesty a odvážali ľudí do mesta Novalja. Všetkým odporúčame, aby využili autobusy, ktoré sú k dispozícii, a aby sa vrátili späť do mesta. Bezpečnosť hostí na festivale je našou najvyššou prioritou a ceníme si trpezlivosť každého z vás.“