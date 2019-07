Putin sa stretol s Contem: Dúfa, že Taliansko pomôže znormalizovať vzťahy medzi Ruskom a EÚ

"Dúfame, že Taliansko bude hovoriť o týchto postojoch dôsledne a jasne a bude sa snažiť o to, čo bolo opakovane verejne povedané; o obnovenie normálnych vzťahov v plnom formáte medzi Ruskom a Európou vo všeobecnosti," povedal Putin na spoločnej tlačovej konferencii s Contem. Citovala ho agentúra TASS. Ruský prezident vyjadril nádej, že nové vedenie Európskej komisie konečne uvidí škody, ktoré vznikli v dôsledku protiruských sankcií, a bude sa snažiť budovať dobré vzťahy s Ruskom.

"Európske národy premrhali šancu predať na ruskom trhu tovar za miliardy. Znamená to, že sa nevytvorili nové pracovné miesta, alebo bývalé pracovné miesta boli stratené, ľuďom sa nevyplácali mzdy a nevyplácali sa peniaze na všetkých úrovniach rozpočtového systému. Znamená to straty pre nás všetkých," povedal Putin. "Preto dúfam, že nové vedenie Európy to bude mať na pamäti a bude zodpovedajúcim spôsobom budovať vzťahy s Ruskom," zdôraznil šéf Kremľa.

Conte na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že nástup nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského môže otvoriť možnosti na nadviazanie dialógu o regulácii ukrajinskej krízy. "Dúfame v reguláciu na Ukrajine, keďže táto situácia má naďalej vplyv na vzťahy medzi Ruskom a EÚ. Musím konštatovať, že zatiaľ nie sú implementované minské dohody, ale podporujeme normandský formát a všetky mierové iniciatívy," povedal Conte.

Premiér taktiež poznamenal, že Taliansko dúfa v pozitívny vplyv Ruska na riešenie globálnych kríz. Konkrétne spomenul vojnou zmietanú Líbyu, kde hrozí humanitárna kríza. Conte ale zdôraznil, že s Putinom sú zajedno v tom, že kríza sa musí riešiť politickými prostriedkami.

Putin sa predtým stretol vo Vatikáne s pápežom Františkom, diskutovali aj o situácii v Sýrii, na Ukrajine a vo Venezuele. Následne sa stretol s prezidentom Sergiom Mattarellom a v závere návštevy ho čaká schôdzka s bývalým premiérom Silviom Berlusconim; s jeho "starým priateľom", ako to v stredu okomentoval poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov.