Konflikt na oblohe: Ruské aerolinky zastavili lety do Prahy, Česi im zrušili licencie

Ilustračné foto

Zdroj: archív topky

MOSKVA/PRAHA – Ruské letecké spoločnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) zastavili niektoré lety na linkách do Prahy. Uviedla to ruská agentúra Interfax s odvolaním sa na informácie poskytnuté oboma spoločnosťami. Dôvodom je podľa nich rozhodnutie českých úradov zrušiť im licencie na lety do Česka.