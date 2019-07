Keď to nejde, tak to nejde: Maratón rokovaní dopadol neúspešne, reagoval aj Pellegrini

Uviedol to v pondelok český premiér Andrej Babiš po prerušení summitu EÚ, ktorý bude pokračovať v utorok o 11.00 h. Babiš priznal, že 21-hodinový maratón rokovaní, vrátane bilaterálnych diskusií, bol zrejme jedným z najdlhších zasadnutí Európskej rady v histórii. Potvrdil, že rokovania lídrov zamerané na obsadenie kľúčových pozícií v Únii nedospeli k dohode.

"Za tých 21 hodín čo sme viac-menej rokovali, sme sa snažili, blok V4 a Taliansko, čo znamená 130 miliónov občanov EÚ, čiže viac ako štvrtina jej populácie, presvedčiť svojich kolegov, že koncept špicenkandidátov nie je dobrý," opísal situáciu Babiš. Pripomenul, že aj na júnovom summite EÚ mala V4 k tomu výhrady, pričom z pohľadu lídrov stredoeurópskych krajín najmä Frans Timmermans, navrhnutý skupinou európskych socialistov za šéfa eurokomisie, je meno, ktoré Európu skôr rozdeľuje ako spája.

Frans Timmermans Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

Český premiér upozornil, že summit ponúkol možnosť viacerých separátnych rokovaní, čo krajiny V4 využili na vysvetlenie svojej pozície pri rozhovoroch s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či talianskym premiérom Giuseppem Contem. Dodal, že skupina V4 dokázala vo svojich názoroch zostať jednotná, hoci "boli rôzne pokusy na zmenu názoru".

Bojoval za české záujmy

"Ja som jasne bojoval za české záujmy a nebral som ohľad na politickú príslušnosť ANO, pretože niektorí členovia frakcie liberálov významne podporovali Timmermansa. S tým my máme zásadný problém," opísal atmosféru na summite. A dodal, že Timmermans sa v minulosti vyjadroval nevhodne o viacerých členských krajinách, či už o tých zo skupiny V4, Rakúsku alebo o ďalších členoch EÚ. "Pre Českú republiku je dôležité aby tam bol človek, ktorý spája Európu a ktorý pozná aj náš región. V tomto smere budeme pokračovať aj v utorok v rokovaniach," vysvetlil Babiš.

Andrej Babiš Zdroj: TASR/Julien Warnand, Pool Photo via AP

Podľa jeho slov v utorok môže dôjsť k nejakému posunu, lebo už v pondelok ku konci summitu sa začalo hovoriť o iných menách ako doteraz, pričom on sám v rámci svojich vystúpení navrhol asi šesť ďalších mien bez ohľadu na ich politické začlenenie, ktoré sú prijateľné pre českú stranu. Nešpecifikoval však o koho ide, určite to však nie je Timmermans.

Doplnil, že skupina V4 nemá vlastné meno v hre o pozíciu šéfa exekutívy EÚ, vie však podporiť kandidátov z iných regiónov. Podľa jeho slov konzultácie medzi lídrami budú prebiehať v priebehu pondelka a zrejme ešte aj v utorok ráno.

Kameňom úrazu boli špicenkandidáti

Nominácie lídrov kandidátok straníckych frakcií z nedávnych eurovolieb boli hlavným kameňom úrazu pri neúspešných rokovaniach o obsadení kľúčových pozícií v orgánoch Európskej únie na summite v Bruseli v nedeľu a pondelok. Pre slovenské médiá to po návrate na Slovensko povedal premiér Peter Pellegrini. "Diskutovalo sa o tom, do akej miery premiéri odovzdávajú rozhodovanie do rúk Európskeho parlamentu," vysvetlil Pellegrini.

Peter Pellegrini Zdroj: SITA/Julien Warnand, Pool Photo via AP

Ako povedal slovenský premiér, rokovania prebiehali "bez minúty spánku" od nedeľňajšieho popoludnia do pondelka poludnia. O jeho údajnej kandidatúre na post predsedu Európskej rady sa podľa jeho slov na summite vôbec nehovorilo a sám k tomu nevyvíjal žiadne aktivity. Namiesto toho sa Slovensko bude snažiť získať "zaujímavé portfólio" pre eurokomisára Maroša Šefčoviča.

Voči pôvodnému modelu, podľa ktorého špicenkandidáti Manfred Weber (ľudovci) a Frans Timmermans (socialisti) mali obsadiť predsednícke miesta v Európskom parlamente a komisii, sa podľa Pellegriho vzoprela skupina premiérov z EPP, taliansky premiér Giuseppe Conte a Vyšehradská štvorka. Prerokovali sa tri kombinácie nominácií a podľa slovenského premiéra zrejme všetci lídri v pondelok napoludnie pochopili, že treba prísť s novou zostavou kandidátov. Pellegrini verí, že k dohode by mohlo prísť už v utorok.

Maroš Šefčovič Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Sám prezentoval stanovisko, že pre SR je dôležitejšia kvalita kandidáta než to, či bol špicenkandidátom vo voľbách. "A aby to bol kandidát, ktorý – ak hovoríme o predsedovi Európskej komisie – bude päť rokov tým, ktorý bude vytvárať mosty, zjednocovať a utlmovať konflikty," vyhlásil Pellegrini.