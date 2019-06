Policajti pátrali po vrahovi mŕtveho bábätka: Prípad mal nečakaný obrat, nebolo to telo

Ilustračné foto

NEW YORK - Newyorskí policajti v utorok pátrali po páchateľoch vraždy bábätka, a až neskôr zistili, že sa dali nachytať a objekt nájdený v tráve je len realisticky vyzerajúca bábika. Ako uvádza agentúra The Associated Press (AP), bábiku zbadala v tráve na okraji jedného z newyorských parkov bežkyňa, ktorá si myslela, že ide o mŕtve dieťa a okamžite zavolala na políciu.