Prípad, z ktorého mrazí: VIDEO Našli telo siedmej obete (†6) sériového vraha z Cypru

Nikosa Metaxasa zatkli pre podozrenie z vrážd v apríli. Ako uvádza miestny spravodajský portál Philenews, muža vzali k jazeru po tom, čo vyšetrovateľom povedal podrobnosti o tom, ako sa zbavil tela obete. Už skôr sa Metaxas priznal, že mŕtve dievča hodil do jazera po tom, čo zabil jeho matku Mary Rose Tiburciovú.

Muž sa v apríli priznal k únosom a vraždám troch žien z Filipín, dcéry jednej z nich, rumunskej matky s dcérou a ženy, ktorá pravdepodobne pochádza z Nepálu. Ostatky všetkých obetí už našli.

Polícia uviedla, že vojak napísal priznanie. Jeho motív zatiaľ nie je jasný. So ženami kontakt nadväzoval prostredníctvom sociálnych sietí. Väčšina z nich na ostrove vypomáhala v domácnostiach. Zmizli v rozmedzí od septembra 2016 do augusta 2018. Muž priznal, že telá troch zo svojich obetí dal do kufrov a tie hodil do jazera.

Políciu k podozrivému doviedli správy, ktoré si napísal s prvou z nájdených obetí, 38-ročnou Filipínkou Mary Rose Tiburciovou, ktorej pozostatky boli nájdené v zaplavenej šachte bane. Pri zatýkaní sa vojak neúspešne pokúsil prehltnúť telefónnu SIM kartu.

Úrady na Cypre pre prípad čelia obvineniam, že nevykonali plnohodnotné vyšetrovanie, keď po prvý raz dostali hlásenie o nezvestných ženách. Kauza tiež vyvolala otázky týkajúce sa pracovných podmienok pomocníčok v domácnostiach v krajine, ktoré sú podľa mnohých kritikov podobné modernému otroctvu.