Isabella sa tešila na dovolenku v USA: Šok na letisku, po jednej správe v telefóne sa jej zrútil sen

LONDÝN - Dobrodružná dovolenka v USA sa pre dve mladé Britky skončila veľmi nepríjemným zážitkom. Na Isabellu Brazier-Jonesovú (28) z Londýna si hneď po prílete do Los Angeles posvietili imigračné orgány a po 24 hodinách vypočúvania a zadržiavania ju vyhostili z krajiny. Zákaz vstupu má na desať rokov. Mladá žena sa chcela so svojou otrasnou skúsenosťou podeliť aj s ostatnými cestovateľmi, aby vedeli, čo ich môže čakať.

Isabella sa podľa portálu denníka The Sun spoznala so svojou najlepšou kamarátkou Olivou Curaovou (26) na prestížnej hereckej vysokej škole a keďže obe mali za sebou veľmi búrlivé emocionálne obdobie spôsobené rozchodmi, rozhodli sa, že dajú výpovede v práci a doprajú si poriadnu dovolenku. Strávia mesiac v Los Angeles a mesiac v New Yorku. Za letenky, ubytovanie a prenájom auta zaplatili približne 3500 libier (cca 3950 eur) a do krajiny prileteli 12. marca okolo 17-tej hodiny večer. Tam sa však ich plány zrútili ako domček z kariet.

Isabella tvrdí, že získali 90-dňový pobyt v USA cez elektronický systém pre cestovné povolenia, no imigrační pracovníci na letisku začali byť podozrievaví. Bežné otázky sa začali meniť na zisťovanie jej finančnej situácie a pýtali sa jej, ako získala peniaze na taký dlhý výlet. Keď im povedala, že prenajala svoj byt, veľmi sa im to nepáčilo. Musela im dokonca na mobile ukázať výpisy zo svojho účtu, ktoré dokázali, že má na ňom dostatok prostriedkov na dvojmesačný pobyt.

Podľa Isabelly sa jej úradníci pýtali aj na jej milostný život, či má nejakého priateľa alebo či si nechce niekoho nájsť práve v USA. Pokým Olivia bola po hodine vybavená a vpustili ju do krajiny, Isabelle vzali batožinu, telefón aj pas a odviedli ju do deportačného centra, kde nemala povolené žiadne jedlo, ani telefonáty. "Ak máte nejaké otázky, povedia vám, aby ste boli ticho a sadli si," opísala situáciu Isabella s tým, že spolu s ňou boli v miestnosti ešte štyri iné ženy rôznych národností.

Zdroj: profimedia.sk

"Bolo to mučenie. Musela som čakať asi päť hodín, kým som sa dostala na prvé kolo výsluchu. Opakovalo sa to znova a znova," vysvetlila mladá žena s tým, že celkovo bolo výsluchov približne osem a každý trval polhodinu až hodinu. Urobili jej telesnú prehliadku a musela podpísať nejaké dokumenty. Nejedla, nespala, nedokázala sa na nič sústrediť a bola poriadne vystrašená.

Isabelle prehľadali aj správy a e-maile v telefóne a prišli s tým, že medzi nimi objavili zmienku o užívaní drog. Nevedela presne, čo našli, ale nakoniec pripustila, že ešte v roku 2017, keď bola študentka, vyskúšala kokaín. Potom ju obvinili z užívania drog a deportovali. "Povedali mi, že teraz mám desaťročný zákaz vstupu do USA. Dvaja ozbrojení policajti ma eskortovali späť do lietadla," dodala Isabella, ktorá po návrate domov trpela nočnými morami. Olivia nezostala v USA a cestovala s ňou.

Isabella sa domnieva, že za všetkým stojí protiimigračná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Úradníci sú príliš podozrievaví voči všetkým návštevníkom. Prostredníctvom zverejnenia svojho príbehu chce ľuďom otvoriť oči, že hoci sú podľa nej tieto opatrenia namierené hlavne proti Mexičanom a moslimom, stávajú sa masovou záležitosťou.