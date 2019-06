Chystáte sa na dovolenku k Stredozemnému moru? Tieto lokality sú najviac zasiahnuté veľkým hnusom

BRATISLAVA - Každý rok skončí v Stredozemnom mori 0,57 milióna ton plastového odpadu. To je akoby sme do neho vyhodili každú minútu 33 800 plastových fliaš. Krajiny na brehu obľúbenej dovolenkovej destinácie nezvládajú manažment plastového odpadu. Konštatuje to správa, ktorú minulý týždeň zverejnila organizácia WWF. Uvádza sa v nej aj to, ktoré štáty nesú za toto znečistenie najväčšiu zodpovednosť a ktoré lokality sú najviac zasiahnuté.

Problém so znečistením plastami naberý každým dňom gigantickejšie rozmery. Len v Stredozemnom mori v tejto chvíli pláva asi 247 miliárd kusov plastov, pričom podľa odhadov odborníkov toto číslo do roku 2050 narastie až štvornásobne. Až polovica plastového odpadu sa do mora dostane z pobrežia, takmer tretinu prinesú rieky z pevniny. A z mora sa odpad vracia späť na pobrežie. Každý jeden deň sa ho na každom kilometri pláže nahromadí päť kilogramov.

Svetový fond na ochranu prírody (WWF) zverejnil pred niekoľkými dňami novú štúdiu pod názvom "Stop the Plastic Food: How Mediterranean countries can save their sea" (Zastavme plastovú povodeň: Čo môžu urobiť krajiny pri Stredozemnom mori pre jeho záchranu), v ktorej hodnotí nakladanie s plastovým odpadom a zároveň upozorňuje na to, že svoj diel viny nesieme všetci - od producentov, cez politikov, spracovateľov plastov až po konzumentov. WWF pripravila aj súbor opatrení, ktoré môžu krajinám pomôcť problémy riešiť.

"Mnohí z nás v týchto dňoch plánujú svoju dovolenku v Egypte, Turecku či v krajinách južnej Európy. Vďaka dovolenkárom stúpa v lete množstvo plastového odpadu v niektorých lokalitách, napríklad v Taliansku, až o 30 percent. Oddychovať neznamená nechať za sebou spúšť. Musíme si uvedomiť, že Stredozemné more je pomerne uzavreté. Ak sa plastová taška rozloží asi za 20 rokov a plastový pohárik od kávy za 50 rokov, tak to, čo dnes necháme na pláži, tam nájdu ešte deti našich detí," uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Krajiny okolo Stredozemného mora vyprodukujú ročne 24 miliónov ton plastového odpadu, z toho 72 percent končí v riadnom zbere, väčšinou na skládke. Len 3,9 milióna ton sa zrecykluje, 6,6 miliónov ton sa vôbec nevyzbiera a končí v prírode, alebo sa vyzbiera, no končí na nelegálnych skládkach či skládkach, ktoré nespĺňajú limity. Odpadom je najviac znečistené pobrežie tureckej Cilicie a pláže v okolí Tel Avivu, Alexandrie, Barcelony, Valencie, Benátok či Marseillského zálivu.

"Dnešný systém výroby plastov a spracovania odpadov nie je dobrý: Krajiny Stredomoria zlyhávajú v zbere plastového odpadu a jeho efektívnom spracovaní na opätovné použitie. Produkcia nových plastov je veľmi lacná a na druhej strane príroda a spoločnosť znáša rastúce náklady súvisiace so spracovaním odpadov z plastov a so znečistením. Všetky krajiny musia pristúpiť k zmenám v systéme - drasticky znížiť produkciu a spotrebu plastov, investovať do zlepšenia procesu recyklácie a opätovného využitia všetkého plastového odpadu. To je jediná cesta, ako sa môže Stredozemné more zbaviť plastov," skonštatoval riaditeľ WWF Stredomorie Giuseppe Di Carlo.

WWF International už v marci zverejnila prvú globálnu štúdiu o plastoch v prírode, ktorá priniesla alarmujúce zistenia, najmä to, že na celom svete vo voľnej prírode pribudne každý rok asi sto miliónov ton plastového odpadu. Z toho približne deväť miliónov ton končí každoročne v svetových oceánoch. Preto, prosím, keď pôjdete na dovolenku kdekoľvek, nenechávajte tam po sebe plastový (ani žiadny iný) odpad. Príroda sa s ním totiž následne vysporiadava veľmi dlho a veľmi ťažko.