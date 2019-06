Šok na obľúbenej pláži v chorvátskom Splite: Uvidíte VIDEO a na dovolenku tam určite nepôjdete!

Slováci, ktorí sa tento rok chystajú na dovolenku do Chorvátska, konkrétne do Splitu, by sa mali pripraviť na nechutnú sprievodnú atrakciu, ktorá ich možno postretne na pláži Firule. Mnohí ľudia vo štvrtok upozornili na to, že tu uniká zo steny vzdialenej niekoľko desiatok metrov páchnuca tekutina. Ide o fekálie pochádzajúce z kanalizácie.

Objavilo sa podozrenie, že pochádzajú z neďalekej kaviarne, čo ale jej majiteľ odmietol, pretože ich kanalizačné trúbky vraj smerujú presne na opačnú stranu. V každom prípade fekálie vytekajú priamo na pláž a do mora.

Pláž Firule je obľúbená najmä medzi rodinami s malými deťmi, rodiča sa preto boja, aby sa ich ratolesti niečím nenakazili. Rovnaký incident sa tu odohral aj minulý rok, napriek tomu vraj miestne úrady nepodnikli žiadne kroky na nápravu.