FOTO Katrina (29) si pred dovolenkou objednala sexi plavky: Keď rozbalila balík, musela sa smiať

Sociálne siete sú zaplavované sťažnosťami ľudí nakupujúcich cez internet. Jednou z nich sa najnovšie stala aj 29-ročná Katrina Harradineová. Pred odchodom na sedemtýždňovú dovolenku do Karibiku na ostrov Svätá Lucia, na ktorú odchádza 23. júna, ju zlákala ponuka na stránke Boohoo. Objednala si preto viac kusov oblečenia iba za päť libier, ktoré po doručení koncom mája odložila nabok s tým, že si ich vyskúša tesne pred odchodom.

Hey @boohoo_cshelp did y’all run out of size 16 bikini bottoms so send me two size 8’s as a maths joke?? I actually wish I was kidding! pic.twitter.com/3I95pV7Slu