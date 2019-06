Bude do konca júna na slobode? Pašeráčka drog Tereza (23) má nádej na očistenie

V moslimských krajinách sa v pondelok 3. júna skončil pôstny mesiac ramadán, nasledovala dvojdenná oslava konca pôstu. Ako uvádza denník Blesk, veselie sa, samozrejme, nevyhlo ani väznici Kot Lakhpat, v ktorej sedí pašeráčka Tereza. Pri príležitosti osláv sa na väzenkyne prišli pozrieť aj sudcovia odvolacieho súdu a priniesli im do daru nové oblečenie. Hoci je to pre nás ťažko pochopiteľné, v Pakistane zástupcovia justície často robia podobným spôsobom väzňom radosť. „Sudcovia si vypočuli sťažnosti väzňov a prikázali strážam, aby všetky problémy ihneď vyriešili,“ uviedol pakistanský novinár Aršád Ali. Sudcovia okrem toho vykonali inšpekciu vo väzenskej kuchyni a nemocnici. Zdroj: Reprofoto/DailyPakistan, FB/Daily Pakistan Global O Terezinom odvolaní bude rozhodovať Vrchný súd v Láhaure, no ten má od 1. júla do 31. augusta voľno. Tereza však na rozsudok nebude musieť čakať až do septembra, podľa jej právnika by sa to malo vyjasniť v priebehu júna. Súd sa začne prípadom zaoberať 12. júna. „Rozhodne sa už tento mesiac. Azda vyhráme,“ vyhlásil Terezin obhajca. Modelka je v Pakistane za mrežami od januára minulého roka, keď ju na letisku v Láhaure zadržali colníci. V kufri mala takmer deväť kíl heroínu. Za pokus o pašovanie návykového opiátu dostala zatiaľ neprávoplatný trest, osem rokov a osem mesiacov väzenia.