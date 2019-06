Maďarskí záchranári vytiahli z potopenej lode na Dunaji štyri telá

Prvou úlohou bude vyrovnať trup lode, pretože na podloží nie je vo vodorovnej polohe. V prvej etape potom vrak zdvihnú do úrovne hladiny a potápači prekontrolujú kapitánsky mostík. Pri ďalšej etape skontrolujú priestory lode už aj s kórejskými potápačmi a vynesú z neho prípadné telá obetí. Vyzdvihnutie plavidla môže trvať až šesť hodín. Nezvestnými sú ešte siedmi Juhokórejčania a maďarský kapitán potopenej lode.

K zrážke vyhliadkovej a výletnej lode došlo pod Margitiným mostom v Budapešti v stredu predminulý týždeň krátko po 21.00 h. Vyhliadková loď s 33 juhokórejskými turistami a dvojčlennou posádkou sa následne v priebehu siedmich sekúnd potopila. Bezprostredne po zrážke sa z vôd Dunaja podarilo zachrániť sedem ľudí.

Potápači vyzdvihli v utorok z vody štyri vrecia s telami obetí havárie výletnej lode Hableány, ktorá sa potopila v Budapešti 29. mája po zrážke s iným plavidlom. Informovala o tom agentúra AP. Tri zo štyroch tiel, ktoré maďarskí záchranári vyzdvihli v utorok z vraku lode Hableány na budapeštianskom úseku Dunaja, patria juhokórejským turistom.

