Ministerka Saková v sebe prebudila dušu rockera: FOTO Takto ste ju ešte nevideli

BRATISLAVA - Toto málokto čakal. Ministerka vnútra Denisa Saková sa rozhodla spestriť si stredajší večer naozaj búrlivým spôsobom. Vybrala sa totiž do Viedne na koncert legendárnej skupiny Kiss a to nebolo všetko. Okrem zážitku z koncertu zvolila aj netradičný outfit.

To, že aj politici sú len ľudia a chcú sa občas kultúrne vyžiť potvrdila v stredu večer aj šéfka rezortu vnútra a večer si skutočne užila. "Na koncerte Kiss vo Viedni bola neskutočne dobrá atmosféra. Starí páni opäť raz ukázali, že napriek veku to dokážu ešte stále poriadne roztočiť," napísala na sociálnej sieti ministerka Saková.

Ministerka sa na koncert obliekla naozaj rockovo Zdroj: Denisa Saková - Ministerka vnútra SR

To, že by ministerku v dave fanúšikov vo viedenskej Stadhalle spoznal len málokto, netreba pochybovať. Štýl oblečenia totiž vypovedal veľa aj o tom, že ministerka je skutočne dlhoročnou fanúšičkou skupiny Kiss, ktorá sa na pódiách pohybuje už viac ako 40 rokov a počas nich vydali množstvo albumov. "Pri I was made for loving you spievali asi všetci. Skladby už tradične doplnili výbornou show," uzavrela nadšená šéfka rezortu vnútra v statuse na sociálnej sieti.