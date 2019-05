VIDEO Napätie sa stupňuje: Kosovo zatklo 28 ľudí, srbská armáda je v bojovej pohotovosti

Srbská agentúra Tanjug uviedla, že zatknutí sú srbskí príslušníci kosovskej polície, ktorých úrady vinia zo zapojenia do organizovaného zločinu, pašovanie, branie úplatkov či zneužitia právomocí.

"Táto operácia je proti organizovanému zločinu a jej cieľom sú policajti a colníci," povedal kosovský premiér Ramush Haradinaj. Srbské obyvateľstvo Kosova vyzval k pokoju. Počet zatknutých kosovská strana nespresnila. Výroky Haradinaja nepriamo potvrdil aj hovorca medzinárodných mierových síl KFOR Vicenzo Grasso, podľa ktorého nie je akcia namierená proti Srbom, ale proti zločincom a korupčníkom. Dodal, že neprebieha len na severe krajiny.

Kosovo Albanian terrorists launched a raid in region’s north, have used force against unarmed Serbs, fired shots in the air and arrested 23. Serbian President put military on high alert. Among the detainees is also Russian citizen Mikhail Krasnoschenkov, an employee with UNMIK. pic.twitter.com/YxwJbHBRfb — Who are the Enemies of Serbs? (@EnemiesOFSerbs) 28. mája 2019

Srbský prezident Vučić dopoludnia v parlamente uviedol, že podľa jeho nepotvrdených informácií je medzi zadržanými aj ruský občan a pracovník misie OSN UNMIK Michail Krasnoščenko. "Zbili ho a zatkli, ak je informácia pravdivá, zrejme aby sa zavďačili tým, ktorí akciu schválili," dodal prezident s tým, že sa v tejto veci obrátil na ruské orgány. Ruské veľvyslanectvo následne vydalo vyhlásenie, v ktorom žiada "okamžité prepustenie zatknutého" a "dobehnutie k zodpovednosti" zodpovedných osôb, uviedla agentúra RIA Novosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Visar Kryeziu

Vučić v reakcii na zadržanie kosovských Srbov nariadil uviesť všetky zložky armády a špeciálnych jednotiek polície do stavu bojovej pohotovosti. Podľa štátnej televízie RTS bol zaznamenaný pohyb vojsk na srbskom území smerom k hranici s Kosovom. Kvôli eskalácii napätia sa tiež zíde bezpečnostná rada štátu. "Ak (zatýkanie) ihneď neskončí, nie je pochýb o tom, ako bude Srbsko reagovať už počas dňa," povedal poverenec srbskej vlády pre Kosovo Marko Djurić, podľa ktorého má akcia za cieľ zastrašiť a vyvolať paniku medzi tamojším srbským obyvateľstvom.

Raids by #Kosovo police in Serb majority area part of ‘provocations’ indulged by US – Moscowhttps://t.co/D02DJtVsZr pic.twitter.com/ftFO6mchMe — RT (@RT_com) 28. mája 2019

Rozsiahla zatýkacia akcia prebehla na niekoľkých miestach severného Kosova, polícia pri nej údajne zhabala množstvo dôkazového materiálu. Podľa kosovského denníka Koha Ditore sa v obci Zubin Potok strhla prestrelka, v ktorej bol ľahko zranený kosovský policajt. V etnicky rozdelenej Kosovskej Mitrovici zneli sirény a na hlavnom námestí v srbskej časti mesta sa zhromaždilo množstvo obyvateľov.

Špeciálne jednotky kosovskej polície zatkli počas utorňajšej razie na severe krajiny 28 ľudí - 19 policajtov a deväť civilistov, bilancoval srbský prezident Aleksandar Vučič. Podľa agentúry Tanjug spresnil, že zo zadržaných policajtov sú 11 Srbi, siedmi etnickí Albánci a jeden je Bosniak. Dvanásť policajtov je podľa neho zo severnej časti Kosova, sedem z južnej. Všetkých deväť civilistov sú Srbi z obce Zubin Potok, obyčajní občania, ktorí sa postavili na odpor kosovskej polícii, dodal Vučič.

Serbs erected barricades to stop Albanian militias to enter into Serb-populated areas but this was the response.#NATO's message is clear: only Albanians will be allowed to live in #Kosovo. pic.twitter.com/nbK0RLNvhp — Enrico Ivanov ☦ (@Russ_Warrior) 28. mája 2019

Ku kosovským hraniciam mieria srbskí vojaci

K hranici s Kosovom smeruje kolóna srbských vojenských vozidiel s vojakmi a vojenským vybavením. Informovala o tom v utorok oficiálna srbská tlačová agentúra Tanjug. Podľa jej údajov vozidlá vyrazili okolo obeda z kasární v centrálnom meste Kraljevo. Ide o zjavnú demonštráciu sily v súvislosti s najnovším napätím, ktoré vyvolala operácia kosovskej špeciálnej polície v prevažne Srbmi obývanom severnom Kosove. Zásah nahneval vládu v Belehrade, ktorá už skôr v utorok oznámila, že srbskí vojaci sú v stave pohotovosti.

Agentúra Tanjug tiež uviedla, že do kasární v Kraljeve pricestoval minister obrany Aleksandar Vulin. Stalo sa tak krátko predtým, než vojenské vozidlá vyrazili smerom ku Kosovu. Agentúra informovala aj o prelete srbskej bojovej stíhačky MiG-29 v blízkosti spoločných hraníc.

Zatknutý ruský diplomat je už na slobode

Ruský diplomat Michail Krasnoščekov, jeden z dvoch členov Misie OSN v Kosove (UNMIK), ktorých tam v utorok zadržala polícia, je už na slobode. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie UNMIK.

Podľa agentúry DPA, ktorá sa odvolala na srbské médiá, kosovskí policajti oboch členov UNMIK zbili. Podľa agentúry AP ich museli v dôsledku zranení hospitalizovať. Zadržanie ruského diplomata Krasnoščekova označila Moskva za ďalšiu provokáciu vedenia kosovských Albáncov a za porušenie diplomatickej imunity.

Kosovský prezident Hashim Thaci tvrdil, že tento Rus "sa maskoval za diplomatické krytie, aby bránil policajnej operácii". Ako poznamenala AP, špeciálne jednotky kosovskej polície podnikli v utorok ráno raziu na severe Kosova, obývaného prevažne Srbmi. Kosovský premiér Ramush Haradinaj vyhlásil, že operácia bola zameraná proti pašerákom a organizovanému zločinu.

Ruské ministerstvo zahraničia obvinilo Kosovo z podnecovania etnických nepokojov po tom, čo ťažko ozbrojená kosovská polícia vstúpila do prevažne srbského regiónu na severe Kosova a zatkla tam vyše dvadsať ľudí. Hovorkyňa ministerstva Marija Zacharovová v utorkovom stanovisku uviedla, že Kosovo "provokuje" Srbsko vyslaním svojich policajných síl do Srbmi obývaných regiónov. Zacharovová tiež skonštatovala, že cieľom zásahu je "vyvolať strach medzi nealbánskymi obyvateľmi" a "zmocniť sa kontroly nad týmito oblasťami silou".

Misia NATO vyzvala na zachovanie pokoja

Misia Severoatlantickej aliancie KFOR v Kosove vyzvala v utorok ľudí v krajine na zachovanie pokoja. Zároveň dôkladne monitoruje policajnú operáciu na severe. Jednotky KFOR sa podľa ich hovorcu plukovníka Vincenza Grassa koordinujú s úradmi, zatiaľ však nie sú v pohotovosti.

"Sme si vedomí prebiehajúcej policajnej operácie. Situáciu monitorujeme a apelujeme na každého, aby zostal pokojný a nedošlo k použitiu násilia," povedal v telefonickom rozhovore pre americkú tlačovú agentúru The Associated Press.

Belehrad stratil kontrolu nad svojou južnou provinciou v roku 1999, čiastočný vplyv si udržiava iba v niekoľkých severokosovských okresoch, kde prevláda srbské obyvateľstvo. Pôsobenie kosovskoalbánských policajných jednotiek v severnom Kosove je preto pre Srbsko veľmi citlivé.

V roku 2011 sa vláda v Prištine pokúsila obsadiť hraničné priechody Jarinje a Brnjak, aby zabezpečila prísnejšiu kontrolu a plnenie vtedajšieho obchodného embarga na srbské tovaru. To miestnych Srbov rozhorčilo, postavili barikády k priechodom a jeden z nich vypálili. Pri incidentoch bol zabitý jeden kosovský policajt. Kontrolu prechodov potom prevzali vojaci medzinárodných síl KFOR.