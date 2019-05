Rúhání poriadne prekvapil: V Iráne by sa mohlo konať referendum o jadrovom programe

Hasan Rúhání

Zdroj: SITA/Iranian Presidency Office via AP

TEHERÁN - Iránsky prezident Hasan Rúhání sa domnieva, že v islamskej republike by sa mohlo konať referendum o jadrovom programe krajiny v čase, keď sa rozpadá jej dohoda so svetovými veľmocami a rastie napätie so Spojenými štátmi. Informovali o tom v nedeľu iránske médiá.