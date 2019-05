Európske elity v tom majú jasno: Kurz dúfa v posilnenie stredu, vyjadril sa aj Orbán

BRUSEL- Rakúsky kancelár Sebastian Kurz dúfa, že voľby do Európskeho parlamentu posilnia stred a nie extrémnu pravicu alebo ľavicu. V nedeľu vo Viedni to povedal novinárom s tým, že dúfa, že jeho stredopravá Rakúska ľudová strana si udrží prvú priečku v boji o kreslá v europarlamente.

Eurovoľby sa pritom v Rakúsku stali prvým testom podpory pred septembrovými predčasnými parlamentnými voľbami po rozpade Kurzovej koalície v súvislosti so škandálom vicekancelára Heinz-Christiana Stracheho. V pondelok čaká Kurza hlasovanie o vyslovení nedôvery, ktoré iniciovala opozícia.

Čítajte aj: ONLINE Neoficiálne výsledky: Sú známe prvé mená, ktoré by sa dostali do europarlamentu

Španielsky premiér Pedro Sánchez podľa vlastných slov dúfa, že výsledok nedeľných európskych a komunálnych volieb povedie k "politickej stabilite". Vyjadril sa tak po tom, ako dnes ráno odvolil v Madride v spoločnosti svojej manželky. Voľby podľa neho rozhodnú o budúcom progrese Španielska i celej Európy. V prieskumoch verejnej mienky pred eurovoľbami pritom vedie práve jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE).

Španielsky premiér Pedro Sánchez Zdroj: SITA/AP Photo/Andrea Comas

Maďarský premiér Viktor Orbán zase podľa vlastných slov dúfa, že voľby do EP prinesú väčší vplyv stranám, ktoré chcú zastaviť migráciu. Po tom, ako v nedeľu odovzdal svoj hlas v budapeštianskej škole neďaleko svojho domova, uviedol, že otázka migrácie, ktorá je podľa neho zastaviteľná, "reorganizuje politické spektrum Európskej únie".

Orbán, ktorého strana Fidesz má pozastavené členstvo v stredopravej Európskej ľudovej strane v súvislosti s obavami o stav demokracie v Maďarsku, sa pritom vyjadril, že bude chcieť zotrvať v EPP len v prípade, že bude môcť ovplyvniť jej budúcu stratégiu. Orbán sa nedávno stretol s talianskym ministrom vnútra Matteom Salvinim, no zatiaľ nepotvrdil záujem pridať sa k radikálnejšej nacionalistickej aliancii, ktorú Salvini zakladá. Fidesz by mal pritom podľa predpokladov vyhrať dnešné voľby v Maďarsku.

Maďarský premiér Viktor Orbán Zdroj: SITA/Tibor Illyes/MTI via AP

Voľby do EP, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705. Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.

Európa stredu a stability

Stredopravý nemecký kandidát na predsedu Európskej komisie Manfred Weber v nedeľu vyjadril nádej, že voliči podporia "Európu stability" a jednotný a ambiciózny kontinent. Weber patrí do konzervatívnej politickej skupiny v Európskom parlamente s názvom Európska ľudová strana, ktorá dúfa, že si tam zachová postavenie najväčšej frakcie, napísala tlačová agentúra AP.

Manfred Weber Zdroj: TASR/Markku Ulander/Lehtikuva via AP

Weber hlasoval v nedeľu vo voľbách do EP vo svojej rodnej spolkovej krajine Bavorsko. Keď hádzal volebný lístok do urny, vyhlásil: "Nechcem zažiť pravicovo-populistickú Európu, ktorá chce zničiť myšlienku súdržnosti..., a takisto som proti Európe, ktorá je v rukách ľavice."

Nemecká europoslankyňa Ska Kellerová, ktorá je na prvom mieste kandidátky frakcie Európska strana zelených v eurovoľbách, uviedla v Berlíne pri odovzdávaní svojho hlasu: "Európska únia by mala ísť prvá po ceste ochrany klímy. Potrebujeme súdržnosť spoločnosti, potrebujeme posilniť demokraciu v Európe a dúfam, že toto sa stretne s veľkou podporou."