Voľby do európskeho parlamentu pokračujú: Dnes hlasujú voliči v Írsku a Česku

BRATISLAVA - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) pokračujú druhým dňom v Írsku a Českej republike. Voliči a voličky v Írsku zvolia 13 europoslancov, no v dôsledku oddialenia brexitu sa len 11 z nich ujme svojich kresiel v Bruseli okamžite. Zvyšní dvaja tak spravia, až keď Veľká Británia opustí Európsku úniu. V Česku zvolia 21 europoslancov.

V Írsku, kde kampani v dôsledku obáv z brexitu dominovalo posilnenie postavenia krajiny v rámci únie, sú volebné miestnosti otvorené od 7:00 do 22:00 miestneho času (8:00 - 23:00 stredoeurópskeho letného času). Íri si okrem europoslancov volia aj zástupcov do miestnych samospráv a tiež rozhodujú v referende o návrhu na zmiernenie ústavných obmedzení týkajúcich sa rozvodu. V mestách Limerick, Waterford a Cork voliči zároveň tiež hlasujú o budúcnosti priamej voľby starostov.

V Českej republike sa eurovoľby konajú dva dni - v piatok a v sobotu. V piatok sa volebné miestnosti v krajine otvoria o 14:00 a voliči budú môcť svoj hlas odovzdať do 22:00. V sobotu tak budú môcť spraviť od 8:00 do 14:00. V štyroch českých obciach sa tiež budú konať miestne referendá.

Voľby do EP sa konajú od 23. do 26. mája. Voliči si vyberajú 751 svojich zástupcov v Európskom parlamente. Ak Veľká Británia odíde z EÚ, počet poslancov však klesne na 705. Výsledky štvordňových volieb nebudú oficiálne zverejnené až do nedele v noci, keď sa uzavrú všetky volebné miestnosti. Vo štvrtok už svoje hlasy odovzdali voliči v Holandsku a Veľkej Británii.