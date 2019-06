Neuveríte, s čím šla do nemocnice: Chcela mu zdvihnúť náladu, namiesto toho privolala smrť!

Victoria Batemanová (28) z britského mesta Hull podľahla presviedčaniu svojho priateľa Samuela Buckleyho, ktorý ju “otravoval”, aby ho navštívila v nemocnici Humber Center pre forenznú psychiatriu a priniesla mu jeho obľúbenú drogu. Len pár hodín po tom, čo mu ju v januári minulého roka podala, dostal Buckley infarkt a skolaboval, na druhý deň v hullskej nemocnici zomrel.

Jeho matka našla vo vrecku synových šiat vrecúško s drogou, čo viedlo k tomu, že Batemanovú vypočula políciu. Tá sa priznala, že mu doniesla drogu triedy B. Korunná prokuratúra (CPS) zvážila obvinenie z vraždy, ale nebolo dosť dôkazov, čo by potvrdili, že Batemanová ako jediný človek v tom čase zásobovala Sama drogami.

Spočiatku hovorila nie

Po zdĺhavých vyšetrovaniach Batemanovú obvinili z dodávky drogy triedy B. Priznala pred súdom vinu a tiež akceptovala domnienku, že drogy, ktoré mu dala, mohli prispieť k jeho smrti. Prokurátor Stephen Welsh sa vyjadril: “Tento prípad je o tragických okolnostiach. Podozrenie ihneď padlo na obžalovanú, zatkli ju a ona vysvetlila pozadie činu. Keď ju Buckley žiadal, aby mu doniesla drogy, spočiatku hovorila nie, ale nakoniec sa vzdala.”

Podľa prokurátora prejavila značné výčitky svedomia za svoje činy. Dobrovoľne bola prítomná v čase, keď Buckleyho odpojili od podporných prístrojov. Obžaloba si nemôže byť istá, že dávka drogy, ktorú obžalovaná dodala nebohému, viedla k jeho smrti, pretože žiadal o drogy aj iné zdroje.

Zdroj: Facebook

Zmierujúci sudca Stephen Robinson povedal: “Je to veľmi smutný prípad, tragická strata, a obžalovaná si to uvedomuje. Obžalovaná nemôže niesť právnu zodpovednosť za smrť, ale cíti morálnu zodpovednosť. Je jej veľmi ľúto, čo sa stalo. Vie, že nič, čo by povedala, nezmierni stratu, ktorú pociťujú najbližší zomrelého. Aj ona musela vyhľadať odbornú pomoc, aby sa s ňou vyrovnala. Je to skutočne dobrý charakter, pracuje na čiastočný úväzok v obchode, má šesťročnú dcéru, o ktorú sa vzorne stará. Mala by dostať šancu preniesť sa cez túto stratu. Nech už dostane akýkoľvek trest, bude s tým musieť žiť po celý zvyšok života.”

Nesúdim vás za jeho smrť

Sudca potom vyniesol rozsudok: „Vyhlasujem jasne, bez ohľadu na túto tragédiu, že vás nesúdim za to, že ste spôsobili smrť pána Buckleyho. Keby ste boli vinná z toho, že ste spôsobili smrť, boli by ste odsúdená za zabitie. No vy ste neboli obvinená zo zabitia. Prokuratúra to starostlivo zvážila, nakoniec vás odsudzujem za dodanie drogy a netrestám za jeho smrť.” Batemanová bola odsúdená na dva roky podmienenčne a 80 hodín dobrovoľných verejných prác.