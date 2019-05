Rakúskemu "náckovi" Strachemu sa zrútil život! Kopačky od ženy: Sex so šľapkami je už priveľa

Rakúsky vicekancelár Strache (49) sa skompromitoval škandálnym videom vo vile na Ibize, kde dlhé hodiny prehovára údajnú ruskú boháčku, aby investovala do novín Kronenzeitung, ktoré by pred voľbami spievali ódy na Stracheho politickú stranu. Za možnosť volebného víťazstva jej prisľúbil štátne zmluvy a výhodné podmienky na podnikanie v Rakúsku. Keď sa video dostalo na svetlo sveta, Strache odstúpil z funkcie. Vzápätí padla vláda. To však nebolo všetko, zdevastoval si aj romantické druhé manželstvo s oveľa mladšou ženou. Zdroj: Facebook Syn Stracheovcov Hendrik sa pritom narodil len 1. januára tohto roka. Podľa najbližších priateľov sa jeho manželka Philippa Montagová (31) so synčekom Hendrikom presťahovala k svojim rodičom. „Teraz musím a chcem byť silná pre môjho syna. Dáva mi obrovské množstvo sily,“ povedala Phibi, ako ju volajú priatelia, v prvej reakcii. Jej manžel “urobil chybu. Musí sa pozviechať a žiť s trpkými následkami.“ Jej povahou je pozerať sa dopredu a sústrediť sa na svoje dieťa. Popritom sa bude naďalej venovať životným podmienkam zvierat, čo je jej ušľachtilá náplň práce už dlhé roky. Philippa vstúpila do parlamentného klubu SPÖ vo veku 18 rokov, stala sa tlačovou hovorkyňou politika Franka Stronacha, popritom pôsobila ako modelka a televízna moderátorka. V roku 2014 sa stretla so Strachem na narodeninovej párty, v roku 2016 im zazvonili svadobné zvony. Svadba bola súkromná, pozvali len niekoľko najbližších priateľov. Strache už má dve deti z prvého manželstva. Zdroj: Facebook Známi a priatelia Heinza Christiana sa oňho vážne obávajú. Podľa nich teraz zúfalý stojí nad ruinami svojho života. V istých kruhoch totiž údajne koluje ďalšie pikantné video so Strachem ako hlavnou postavou a s nejakými dámami – ale určite nie s tou “inteligentnou Ruskou” z Ibizy. A o videu sa dozvedela pani manželka, preto to náhle sťahovanie z domu.