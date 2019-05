Telekomunikačnému gigantovi Huawei hrozí kolaps! Bez Androidu sa jeho telefóny stanú bezcennými

„Huawei výrazným spôsobom prispel k celosvetovému rastu operačného systému Android. Ako jeden z jeho kľúčových globálnych partnerov sme pracovali na budovaní ekosystému v prospech používateľov aj celého odvetvia. Keďže Android je open-source platforma, budeme pokračovať v poskytovaní bezpečnostných aktualizácií, ako aj popredajných služieb pre všetkých existujúcich zákazníkov. Tento záväzok zahŕňa všetky modely smartfónov a tabletov značiek Huawei i Honor, ktoré boli odteraz uvedené na trh a nachádzajúce sa v predaji. Huawei bude pokračovať v budovaní bezpečného a trvalo udržateľného softvérového ekosystému. Naším cieľom je poskytnúť všetkým naším zákazníkom tú najlepšiu používateľskú skúsenosť,“ znie stanovisko Huawei k vzniknutej situácii.

Majitelia chytrých telefónov Huawei budú mať naďalej možnosť využívať a sťahovať aplikácie Google, uvádza Reuters. Služby Google Play alebo bezpečnostné zaistenie Google Play Protect budú napríklad naďalej funkčné. Firma Huawei ale stratí prístup k novým verziám operačného systému Android, budúce verzie mobilov Huawei, ktoré systém Android využívajú, stratia prístup k obľúbeným službám Google Play Store, Gmail, Chrome a YouTube.

Huawei bude naproti tomu mať možnosť ďalej využívať tie verzie operačného systému Android, ktoré sú verejne dostupné ako takzvaný open source, teda ktoré si môže kedykoľvek bezplatne stiahnuť každý záujemca. Telefóny so systémom Android dnes používa približne 2,5 miliardy ľudí.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.