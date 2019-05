Severná Kórea vyzvala generálneho tajomníka OSN, aby zakročil proti zločineckej USA

Kim Čong-un

Zdroj: SITA/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

NEW YORK - Severokórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) označila v pondelok USA v súvislosti so zadržaním nákladnej lode Wise Honest za "zločineckú krajinu". KĽDR zároveň vyzvala generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby podnikol "urýchlené opatrenia", ktoré by prispeli k stabilizácii Kórejského polostrova.