Lekári v totálnom šoku: FOTO Muž strčil manželke do vagíny rukoväť z motorky, dva roky agónie

Zdroj: Getty Images, profimedia.sk

Len pre silné žalúdky!

NAI DILLÍ - Mladú ženu (30) prijali pred dvomi dňami do nemocnice MY Hospital v meste Indore v centrálnej Indii so strašnými bolesťami brucha. Lekári ju poslali na röntgen a na snímke si všimli veľký objekt. CT vyšetrenie potvrdilo, že v jej maternici, tenkom čreve a močovom mechúre sa nachádza rukoväť motocykla. Matku šiestich detí okamžite operovali.