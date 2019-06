Žena zostala ako obarená: Jej muž prišiel za matkou s veľmi chúlostivou prosbou

„Včera som zistila, že môj manžel dostal opar v jeho intímnej oblasti kvôli užívaniu antibiotík. Požiadal svoju mamu, aby sa mu na to pozrela a povedala mu, čo si o tom myslí,“ napísala žena na stránke Mumsnet. Dodala, že jej manžel má 34 rokov a stále ukazuje svoje chúlostivé partie svojej matke.

Podľa jej názoru by ako dospelý človek, ktorý má dokonca manželku, nemal chodiť za mamou s takýmito záležitosťami. Argumentuje tým, že pre takéto veci musí existovať istý hraničný vek. To však nie je všetko. Dodáva, že medzi jej manželom a jeho matkou neexistujú žiadne hranice.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

„Otvára všetky listy, ktoré prídu do jej domu a sú adresované jemu. To ma naozaj dráždi, je to predsa dospelý muž s vlastnou rodinou,“ prehlásila žena. Mnohí čitatelia príspevku s ňou súhlasia. „Je to divné,“ znie jeden z komentárov.