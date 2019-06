Hrozivé FOTO, ktoré musí vidieť každý rodič: Toto sa stane, ak vaše dieťa prehltne batériu

SYDNEY - Ak máte doma malé deti a vo vašej domácnosti bežne používate okrúhle batérie v tvare mince, mali by ste si dobre prehliadnuť nasledujúce fotografie. Zachytávajú totiž situáciu, ktorá sa odohráva v tele dieťatka po prehltnutí spomínanej batérie. Snáď to všetkých rodičov dostatočne vystraší a budú si dávať väčší pozor.

Pediatrička Sarah Hunsteadová sa postarala o simuláciu situácie, ktorá desí každého rodiča. Lekárka nechala na kúsku kuracieho mäsa pôsobiť mincovú batériu a týmto spôsobom ukázala rodičom, čo by sa dialo v tele dieťatka, ak by batéria skončila v jeho pažeráku alebo žalúdku.

Zdroj: FB/CPR Kids

„Ak zistíte, že ju vaše dieťa prehltlo, okamžite s ním bežte na pohotovosť,“ uviedla Sarah na Facebooku pod zábermi, ktoré zachytávajú postupný rozklad batérie. Tá začala vylučovať do mäsa prvé škodliviny už po 30 minútach a po štyroch hodinách sa na mäse objavili popáleniny. „Hračky s týmito batériami by mali deti používať iba vo vašej prítomnosti,“ odkazuje odborníčka rodičom.

Zdroj: FB/CPR Kids

„Ide o drobné predmety. Ani si nemusíte všimnúť, kedy dieťa batériu prehltlo. Zbadať to môžete až podľa náhleho dráždivého kašľa, dusenia a neprimeraného slintania.“ Podľa štatistík k takýmto incidentom najčastejšie dochádza u detí do štyroch rokov.

Zdroj: FB/CPR Kids

Podľa The Battery Controlled ošetria na pohotovosti v Austrálii týždenne približne štyri takéto deti. Niekedy zostáva lítiová gombíková batéria zaseknutá v hrdle dieťaťa. Sliny potom spúšťajú chemickú reakciu, ktorá doslova dieťaťu rozožerie pažerák. Na sociálnej sieti viacerí za tento príspevok pediatričke poďakovali a niektorí pridali aj osobnú skúsenosť.

Zdroj: FB/CPR Kids

„Môj syn prehltol takúto batériu, keď mal 3 roky. Mincu mal v tele až do druhého dňa, pretože nás neposlali do nemocnice. Mal zapálenú podžalúdkovú žľazu a spálený pažerák. Odvtedy už nemám doma žiadne takéto batérie,“ napísala jedna z užívateliek. „Podľa mňa by sa nemalo do detských hračiek používať nič takéto,“ pridala názor ďalšia.