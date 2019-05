Bizarný pohľad pri D1: VIDEO Električka zaparkovala v poli! Záhadou je, ako sa tam dostala

PRAHA – Polícia Stredočeského kraja od utorkového dopoludnia preveruje okolnosti, za akých sa dostal do poľa v tesnej blízkosti diaľnice D1 sedem kilometrov za Prahou vagón električky. Zlodeji ani vandali mu neodolali.

Vozidlo stojí v smere z Prahy. Muži zákona už síce poznajú jeho majiteľa, no dosiaľ sa im s ním nepodarilo skontaktovať. Podľa policajnej hovorkyne Moniky Schindlovej ho jej kolegovia z diaľničného oddelenia objavili po tom, ako prijali niekoľko hlásení od vodičov z D1.

„Na miesto vyrazila policajná hliadka, aby vec preverila,“ uviedla. V onen deň sa však na miesto musela vrátiť kvôli dvom páchateľom, ktorí vozidlo rozoberali na čiastky. „Na mieste sa objavili dvaja mladíci, ktorí demontovali časť električky. Tým sa dopustili krádeže a poškodenia cudzej veci. Pretože škoda nepresiahla päťtisíc korún, policajti vec vyriešili pokutou,“ priblížila pre iDnes.cz hovorkyňa polície Eva Stulíková. No a v noci na stredu tam hliadka šla znova. Zadržala dvoch sprejerov. Tí sa tam dokonca objavili druhýkrát.

Hoci už polícia majiteľa odstaveného vagóna pozná, nateraz nie je jasné, či je aj vlastníkom pozemku, na ktorom stojí. Električka podľa českej policajnej hovorkyne najskôr patrila pražskému dopravnému podniku, ktorý ju predal.

Hovorca Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) Jan Rýdl pre novinky.cz spresnil, že vozidlo sa nachádza na súkromnom pozemku a zároveň v ochrannom pásme diaľnice, ktoré je sto metrov od cesty. Nech už tam električku umiestnil ktokoľvek, podľa Rýdla nemal povinnosť žiadať ŘSD o súhlas. „Nejde o pevnú stavbu,“ zdôvodnil.

Naopak, ak by šlo o reklamný pútač alebo stavbu zapustenú pomocou betónových stĺpikov, povolenie by bolo nutné. A keďže na vozni nie sú nijaké reklamné nápisy, šéf ŘSD si myslí, že ide o úsilie upútať pozornosť. „Budeme komunikovať s dopravnou políciou a podľa toho, ako vyhodnotí, či ide o prekážku v premávke, budeme podľa toho postupovať ďalej podľa zákona,“ dodal Rýdl s tým, že v takom prípade by sa muselo riešiť odstránenie vozidla.