Kuriózna nehoda v Poľsku: VIDEO Relaxoval a vtom... obrovská rana a doma mu pristáli hasiči

Všetkému predchádzala kolízia s osobným vozidlom na križovatke. Traja poľskí hasiči a vodič auta napokon skončili v miestnej nemocnici. Celú udalosť zachytila kamera.

Miesto zrážky bolo na niekoľko hodín úplne uzavreté, keďže odstránenie ťažkého hasičského auta nebolo vôbec jednoduché.

Prednedávnom rekonštruovali

O neskutočnom šťastí ale môže hovoriť majiteľ objektu. Zatiaľ čo jeho manželka bola v práci, on si užíval dovolenku. Bol v kuchyni, no začul rachot. Keď zistil, čo sa stalo, zostal v šoku. Dom len prednedávnom rekonštruovali, investovali doň desiatky tisíc.

Pre poľský portál tvn24 však uviedol, že dôležité je predovšetkým to, že sa nikomu z rodiny nič nestalo. "Šťastie, že žijeme, lebo keby sa to stalo v noci... No, ale gauč je nepoškodený," okomentoval muž. Myslel si, že keďže bývajú pri kostole, budú chránení pred zlom. Nuž, dalo by sa povedať, že sa tak stalo.