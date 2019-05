Účasť v eurovoľbách sa podľa prieskumov zvýši: Pozornosť ľudí pritiahla zvýšená migrácia a brexit

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRUSEL – Prieskumy zatiaľ predpovedajú, že účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu (23. - 26. 5.) by sa mohla oproti poslednému hlasovaniu o niečo zvýšiť. Ide pravdepodobne o dôsledok toho, že mnohokrát abstraktná a v bežnom povedomí málo výrazná európska agenda sa v posledných piatich rokoch dostala do centra pozornosti aj tých Európanov, ktorí ju obvykle nesledujú – a to vďaka migrácii a tzv. brexitu. Uviedla to Zuzana Stuchlíková, šéfka bruselskej pobočky Inštitútu pre európsku politiku Europeum.