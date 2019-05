VIDEO Štefanec hovorí o eurovoľbách ako o súboji: Extrémisti proti proeurópskym silám

ŠTRASBURG – Májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú dôležité, lebo sa v nich rozhoduje o budúcnosti EÚ a taktiež budú súbojom medzi extrémistami a proeurópskymi silami. Uviedol to Ivan Štefanec (KDH) z frakcie Európskej ľudovej strany počas aprílovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.

"Voľby do Európskeho parlamentu sú tento rok dôležité naozaj preto, lebo sa rozhoduje o budúcnosti EÚ. Rozhoduje sa o tom, či budeme spolu, ako budeme spolu, ako bude vyzerať Únia... A je dôležité ísť voliť aj preto, lebo tieto voľby budú skôr súbojom medzi extrémistami a proeurópskymi silami. Stále verím, že tých proeurópskych, racionálnych síl, bude viac a že aj keď to zrejme bude ťažšie pre budúce zloženie parlamentu, aj tak bude viac ľudí, ktorí budú hľadať cestu k sebe a nie od seba," zdôraznil Štefanec.

Domnieva sa, že sa musí pokročiť v budovaní energetickej únie. Úsilie by sa malo znásobiť aj v oblasti bezpečnosti. "Najväčší priestor na spoluprácu je v oblasti digitalizácie, energetiky a bezpečnostnej únie a tak isto je dôležité urobiť ďalší pokrok opatrení pre stabilitu spoločnej európskej meny," konštatoval.

Zároveň si myslí, že Únia musí byť založená prísne na princípe subsidiarity, teda slobodného rozhodovania členských štátov. "Môžeme spolupracovať len v oblastiach, na ktorých sa dohodneme. Tam, kde nemáme rovnaký názor a tam, kde sú národné kompetencie v súčasnosti v oblastiach daní, sociálnych vecí, v oblastiach rodinného práva a vôbec kultúrno-etických otázkach, tak som za to, aby sme toto rozhodovanie ponechali na národných úrovniach," dodal Štefanec.

Dôvod rastu nesystémových strán vidí v tom, že nie všetci politici sa venujú občanom a riešia ich každodenné potreby. "Takže liek na boj proti extrémizmu nie je izolácia, ale je konfrontácia v tom, čo dokážeme robiť lepšie. Tí, ktorí sú racionálni, proeurópski, tí ktorí chcú spolupracovať na jednej strane proti tým, ktorí len hovoria o ideálnych — podľa nich — riešeniach, jednoduchých ale nerealizovateľných a v princípe odmietajú európsku spoluprácu. Vidíme, aj na príklade Británie, a toho chaosu, ktorý je teraz v Británii, vlastne v celej Únii v súvislosti s brexitom, ako je takéto nezodpovedné rozhodnutie populistov, a vôbec celý populizmus, cestou do slepej uličky. Ako nezlepšuje situáciu ľudí," uviedol.

Zároveň dodal, že práve Británia je najlepší dôkaz toho, aby sme si povedali, či chceme odstredivé alebo dostredivé tendencie. Najlepšie riešenie vidí v spolupráci a presadzovaní ľudí, ktorí sú schopní spolupráce a dohody. V otázke brexitu by bol najradšej, keby Veľká Británia zostala v EÚ. "Oni sa rozhodli odísť, ale z našej strany ich nikto nevyháňa. Ja si myslím, že by bolo najlepšie rozhodnutie, keby neodišli, zároveň sme únia slobodných členských štátov, a rešpektujem rozhodnutie Britov, ak chcú odísť, tak nech sa páči, nikomu to nepomôže, ale nech sa páči," zdôraznil Štefanec.

Domnieva sa, že stále viac a viac ľudí v Británii vidí, že toto nie je cesta. Druhé referendum je podľa neho reálnejšie a pomohlo by riešiť situáciu, zrejme ako aj nové voľby. Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).